[Emploi] Au coeur du job dating, 600 postes à pourvoir à Miramas dans le village des marques McArthurGlen

7 minutes pour convaincre. Dans l’esprit d’un speed dating, où deux partenaires « amoureux » se rencontrent, le job dating vise à nouer une relation professionnelle. Organisés par Pôle Emploi dans la salle des fêtes de Miramas, ces entretiens d’embauche éclairs ont pour ambition de recruter 600 personnes en deux jours, postes à pourvoir dans les boutiques du futur village de marques McArthurGlen Provence. A l’intérieur de la salle des fêtes de Miramas, une cinquantaine de tables alignées par rangées, où employeurs et candidats font connaissance. Pour s’y retrouver, les allées sont numérotées et sur les tables, des affiches au nom des boutiques : Kickers, Armani, Sandro, De Fursac, New Balance, Claudie Pierlot, Michael Kors, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein, IKKS Starbucks, Haribo et bien d’autres.

« Pôle Emploi et les acteurs locaux effectuent un travail de fond depuis un an et ont identifié plus de 1000 places dans différentes formations, permettant de répondre aux besoins des enseignes du centre, explique Michela Frattini, la directrice du centre McArthurGlen. Nous souhaitons garantir une offre de formation de qualité et des opportunités de recrutement aux habitants de la région. C’est le plus gros projet en termes de nombre d’emplois sur la région Paca de toute l’année et nous avons été assaillis de candidatures ! Ce job dating est un succès. »

La perle rare

Pas de critères d’âge pourtant à la table de la marque de lingerie Triumph. Trois recruteurs attendent le candidat, qu’il ait 18 ou 50 ans. « Nous nous focalisons sur l’expérience de la personne, et sur sa personnalité, explique Robert, le responsable. La lingerie est une branche particulière de la vente. On entre dans l’intimité, il faut beaucoup de tact, de discrétion et d’empathie. » Nathalie à ses côtés souligne la bonne organisation de l’événement. « On se disait que 7 minutes, c’était court mais finalement au bout de cinq minutes à peine, certains n’ont plus grand chose à dire ! » Un concept efficace pour mettre la main sur la perle rare, puisque l’équipe est sur le point de pourvoir ses deux CDI vacants.

Pour Olivier Mourad, futur responsable du magasin Asics de Miramas, le job dating est aussi une bonne expérience. Il propose quatre postes à pourvoir, dans la vente et le management, en CDI et à temps plein. Ses critères de recrutement sont clairs. « Nous sommes très sensibles aux valeurs olympiques. Asics signife « Anima sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Asics était sponsor officiel des J.O. de Rio l’année dernière et le sera à nouveau à Tokyo en 2020. Nous cherchons donc à recruter des personnes à l’esprit sportif et désireux de transmettre la technicité de nos chaussures. Ce job dating est l’opportunité de trouver les bonnes personnes. Mais c’est épuisant ! Il faut rester concentré, même à 18h, pour ne pas passer à côté de la bonne personne. »