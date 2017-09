[JO 2024] Voiles : rendez-vous dans 7 ans dans l’une « des plus belles baies au monde »

Le choix du CIO intervenu mercredi 13 septembre 2017 consacre donc Marseille comme ville hôte pour l’organisation des épreuves de voile. Nicolas Hénard, président de la Fédération française de voile, était mercredi soir à Marseille aux côtés de Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, vice-président du Sénat, pour suivre cette annonce historique.

« Je suis bien évidemment ravi du choix du CIO concernant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Les Jeux, on les organise dans son pays une fois par siècle… et nous allons le faire ! Nous serons au rendez-vous. Les sportifs, les entraîneurs et les structures y travaillent déjà. »

Après avoir félicité les équipes de Paris 2024, celles du CNOSF et le ministère des Sports, Nicolas Hénard a commenté plus spécifiquement le choix de Marseille et de sa rade. « Nous nous réjouissons que la cité phocéenne accueille toutes les épreuves de voile (…) Je connais bien la rade de Marseille, j’y ai tellement navigué : c’est l’une des plus belles baies au monde. Je suis certain que nous y organiserons des épreuves de très grande qualité. Marseille, deuxième ville de France, a en effet un potentiel très important pour faire de ces épreuves de voile une vraie belle fête du sport avec une affluence importante. »

« Je rêve d’entendre la Marseillaise à Marseille. »

Et le responsable de souhaiter que les J.O à Marseille laissent de nombreuses traces positives : « J’aimerais que ces Jeux soient utiles, que la ville garde un bel héritage de ces Jeux, que cela serve la ville en termes d’infrastructures, bien entendu au niveau économique, mais aussi pour générer encore plus de dynamique autour de notre sport : je souhaite que les Marseillais, mais également tous les spectateurs et ceux qui seront devant leurs écrans, aient envie de se mettre à la voile, de découvrir les plaisirs de la glisse, de venir partager nos valeurs et, j’espère, des médailles françaises, car je rêve d’entendre La Marseillaise à Marseille ». Go !