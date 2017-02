Les riches propositions de la Jeune chambre économique pour améliorer le territoire

Les adhérents de la Jeune chambre économique (JCE) du Pays d’Aix ont présenté mardi 21 février leurs projets et idées pour améliorer la vie quotidienne et aider le développement du territoire du Pays d’Aix. Les projets des jeunes entre 18 et 40 ans sont motivés par l’envie de susciter des changements positifs. Quelques secteurs sont particulièrement concernés : les transports, l’environnement, l’emploi et la qualité de vie.

La JCE, ONG internationale qui aide les territoires, mais aussi les jeunes, à se développer, compte 3000 personnes environ en France. Frédérique de Goussencourt, présidente de la branche de l’organisation pour le Pays d’Aix qui rassemble 20 personnes, précise qu’il s’agit d’une organisation non-politisée et que le but n’est pas de financer les projets, mais de les présenter et de les mettre dans les mains, soit des collectivités territoriales, soit des entreprises. « On enquête, on analyse et on regarde si c’est pertinent sur territoire. Ensuite, on planifie ce projet, on le fait naître, on évalue et on le transmet. Le but, c’est de faire des projets pérennes », explique-t-elle.

Aider à trouver et changer l’emploi

L’un des projets de l’organisation est baptisé « Le costume de l’emploi ». Il vise à aider les jeunes en recherche d’emploi à passer un premier entretien d’embauche en leur donnant des costumes auprès de seconde main en échange d’un euro symbolique. De l’autre côté, le projet « L’Artisamoi » souligne le fait que les Français se trouvent les plus malheureux au monde lorsqu’il s’agit de leur emploi. L’objectif est donc d’accompagner les salariés et de les aider à réorienter et changer l’emploi.

L’un des autres projets, « Aix en Vélo », a pour but de promouvoir l’utilisation des vélos en créant plus de pistes cyclables et d’espaces destinés au stationnement des vélos à Aix-en-Provence. Une autre initiative, « Tax’Civic », vise à aider les personnes qui ne peuvent pas de déplacer et les amener à voter aux élections.

Gestion intelligente des déchets

Parmi les autres actions envisagées et dévoilées dans une ambiance informelle, plusieurs concernente la gestion des déchets. Dans ce domaine aussi, les propositions sont innovantes. Exemple : créer la carte citoyenne des éco-gestes, qui permettrait à son propriétaire de gagner des points chaque fois qu’il contribue recyclage en triant les déchets. Soulignant le fait qu’il faut plus de 10 ans à un mégot de cigarette pour se décomposer, un autre projet a pour but de faire Aix-en-Provence la première ville qui recycle les mégots de cigarettes. Bravo !