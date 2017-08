Jean-Yves Le Drian à Marseille pour parlerdu développement du tourisme

Marseille, la ville la plus touristique de France ? Après les vacances des Macron (du 11 eu 20 août sur la colline du Roucas Blanc), l’activité touristique de la métropole méditerranéenne est au coeur d‘une visite ministérielle. Cette fois, c’est le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui vient prendre la lumière des bords de mer, sur la skyline phocéenne. Celui qui est en charge du tourisme au gouvernement se rend en effet jeudi 24 août 2017 à Marseille pour un déplacement lié à la thématique du tourisme.

Croisières et Mucem

Il rencontrera dans un premier temps les acteurs du secteur de l’économie des croisières puis visitera les infrastructures portuaires qui leur sont dédiées. Il clôturera son déplacement par une visite du musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Une visite qui intervient un mois à peine après la tenue du 1er comité interministériel consacré au tourisme et réunit autour du Premier ministre Edouard Philippe (photo Twitter @JY_LeDrian). Ce sera l’occasion d’aborder les premières déclinaisons de la feuille de route qui a été adoptée le 26 juillet dernier mais aussi de faire un point sur la conjoncture et le rebond annoncé de la fréquentation cet été dans le Sud notamment.

Avec 83 millions de touristes internationaux accueillis en 2016, la France est la première destination touristique mondiale. Le secteur touristique dans son ensemble représente en France près de 8% du PIB et 2 millions d’emplois directs et indirects rappelle le ministère. L’ambition du gouvernement est de conforter cette première place, en portant le nombre d’arrivées touristiques à 100 millions de touristes internationaux à l’horizon 2020. Il souhaite que cet objectif s’accompagne d’une prolongation de la durée moyenne de leur séjour sur le territoire.