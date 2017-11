Jean-Philippe Agresti : « un territoire ne peut réussir que si université et entreprises avancent main dans la main »

La Semaine AMU-Entreprises s’est ouverte lundi 13 novembre au FRAC, le Fonds régional d’Art contemporain. Le vice-président d’AMU au partenariat avec le monde socio-économique présente cette 5ème édition.

Gomet’. La longévité de la Semaine AMU-Entreprises (SAE) est-elle le signe de la réussite du lien entre l’université et le monde économique ?

Jean-Philippe Agresti. Effectivement, cette 5ème édition prouve que la SAE est devenue un événement majeur de notre territoire et symbolise la prise de conscience réciproque que les liens entre université et monde économique sont essentiels. Emploi, formation, recherche : un territoire ne peut réussir que si université et entreprises avancent main dans la main.

Quels sont les enjeux de cette nouvelle édition ?

J.-P.A. Le monde change et avance. Nous avons sélectionné les thèmes de cette cinquième SAE en fonction de cette évolution, au cœur de notre société et du territoire : culture et attractivité, insertion professionnelle et entrepreneuriat étudiant, innovation, entrepreneuriat féminin, responsabilité sociale des entreprises et numérique, emploi et développement durable.

Pourquoi avoir choisi d’ouvrir cette semaine au Fonds régional d’Art contemporain ?

J.-P.A. : Il nous fallait placer cette journée dédiée à l’attractivité économique de la culture dans un lieu hautement symbolique. Le Frac est le fils aîné de Marseille Provence 2013. L’université détient un rôle majeur en termes de formation et nous avons la volonté de valoriser tout ce qui est fait sur le territoire en matière de culture.

Cette édition s’inscrit également dans une démarche d’ouverture avec une des journées de la SAE organisée à Digne-les-Bains…

J.-P.A. Comme son nom l’indique, Aix-Marseille Université se situe principalement à Aix-en-Provence et à Marseille. Mais il ne faut pas oublier qu’il existe des sites isolés, où des liens étroits sont tissés entre AMU et les mondes institutionnel, politique et culturel. L’université est aussi un élément de maillage et de structuration de notre territoire.