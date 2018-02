Jean Nouvel, Rudy Ricciotti et François Fontès retenus pour le projet de futur golf International d’Istres

C’est un trio composé des architectes Jean Nouvel, Rudy Ricciotti et François Fontès, rassemblés par l’aménageur GGL groupe, qui concevra l’éco quartier et l’hôtel adossés au futur golf international après la réhabilitation de la friche industrielle de Rassuen à Istres, un total de 15 hectares. Dans le cadre de la concession de la réalisation de la zone d’aménagement mixte de l’ancienne friche et du secteur de Lavalduc, François Bernardini a été autorisé ce jeudi 22 février lors du conseil municipal, à signer le contrat avec l’aménageur désigné.

« Après Jack Nicklaus Design pour la conception du golf, ce sont trois nouvelles signatures prestigieuses qui viennent compléter le projet d’aménagement prévu par la ville d’Istres pour réhabiliter le site où se trouve l’ancienne usine d’engrais de Rassuen » se félicite la Ville d’Istres dans un communiqué. Le maire François Bernardini (photo une capture d’écran istres.fr) s’est déclaré en séance « très fier » pour sa commune. Le contrat d’aménagement prévoit à la fois la réalisation du golf 18+9 trous dessiné par la société du Jack Nicklaus, et la réalisation d’un éco-quartier aux abords du golf, permettant notamment la réhabilitation d’un site pollué par l’exploitation antérieure d’une usine d’engrais.

C’est le Groupement Convergence porté par GGL Groupe, le Groupe Bonicel et le Groupe Hugar qui a remporté la concession face à deux poids-lourds du BTP et de l’immobilier, les groupes Bouygues et Vinci. « Les structures GGL Groupe, le Groupe Bonicel et le Groupe Hugar sont des acteurs régionaux, ancrés de longue date sur le territoire du Sud de la France. La relation de confiance et de respects que les entités ont établis avec les collectivités locales est la résultante de leurs investissements respectifs et de la qualité des opérations réalisées, de l’intégration urbaine jusqu’à l’appropriation du quartier par ses occupants » souligne la Ville d’Istres. Le projet les a conduit à se rapprocher pour porter ensemble l’opération au sein d’une structure exclusive précise la même source.