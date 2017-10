Dans notre article intitulé «Le maire de Marignane s’oppose à la candidature de l’étang de Berre au patrimoine de l’Unesco », la présidente de Conseil départemental des Bouches-du-Rhône estimait que sur cette question, le député de La République en marche, Jean-Marc Zulesi, était « hors sol ». Contacté par Gomet’, Jean-Marc Zulesi fait part de son « étonnement »: « Je ne comprends pas cette attaque gratuite et sans fondement de Martine Vassal dans la mesure où je ne me suis jamais exprimé publiquement sur cette démarche d’inscription de l’étang au Patrimoine mondial. La présidente du Département, qui a pour réputation de connaître ses dossiers, est visiblement mal informée sur ma personne et sur ce sujet. »

« J’ai grandi à Cornillon-Confoux qui est le village de mes ancêtres, je me suis engagé dans le monde associatif avant d’être élu : mon attachement et mon engagement envers la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône ne sont pas à prouver, insiste l’élu. Par ailleurs, mon investissement pour la réhabilitation et la valorisation de l’étang est entier et documenté. Depuis le début de mon mandat, j’ai interrogé Nicolas Hulot (ministre de la Transition écologique et solidaire) sur le projet de réouverture du Rove, j’ai visité la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, j’ai reçu des structures comme l’Étang marin, l’Étang nouveau ou le Gipreb… »

Le député conclut : « Selon cet article, Martine Vassal a suggéré à Bruno Genzana (vice-président délégué à l’environnement) de m’inviter à une prochaine réunion pour réfléchir à la démarche d’inscription à l’Unesco. J’accepterai cette invitation avec plaisir, parce que je suis convaincu que cette pépite écologique qu’est l’étang de Berre mérite plus que ces querelles politiques stériles qui n’ont que trop longtemps ralenti sa réhabilitation. »