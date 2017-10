Jean-Luc Chauvin veut faire du CMCI rénové le totem international métropolitain

Un événement peut en cacher un autre. Alors que la journée du mercredi 4 octobre était consacrée à l’inauguration du City Center Vieux-Port, le nouvel espace de congrès et de réunion du World Trade Center (WTC) géré par une filiale de la CCI Marseille Provence, Jean-Luc Chauvin a profité de l’occasion pour pousser plus loin l’ambition de l’événement. « Nous posons aujourd’hui la première pierre du bâtiment totem international dont le territoire a besoin pour rayonner au-delà de nos frontières. » Et le président de la chambre de commerce et d’industrie de lancer à un appel à toutes les collectivités pour rejoindre l’immeuble, le bien nommé CMCI pour Centre méditerranéen de commerce international, afin de donner plus de force et d’impact à l’ensemble des acteurs mobilisés dans le développement international. « Il n’y aura pas de grande métropole s’il n’y a pas un lieu symbolique et unique de l’international. Ce lieu, il est ici. D’abord parce qu’un certain nombre d’acteurs y sont déjà localisés (CCI Internationale, Union européenne) » souligne Jean-Luc Chauvin qui est aussi président de Provence Promotion.

Un lieu unique pour plus de visibilité

Il souhaite que tous les services internationaux des collectivités (Ville, Département, Métropole, Région avec l’Agence régionale de l’innovation et de l’internationalisation) se regroupent pour être plus visibles notamment lors des visites des délégations internationales. « Si on veut exister dans la compétition mondiale, ça passe par la visibilité. Et celle-ci s’incarne dans un lieu unique. » Paul Chaffard, le président du WTC qui n’en demandait pas tant, lui emboîte le pas. « Une consultation va être lancée l’année prochaine pour la rénovation de l‘extérieur du bâtiment. C’est une décision des co-propriétaires. Ce qui pourrait permettre de poser un geste architectural qui marque le lieu. L’objectif est de réaliser le projet d’ici 2020 » annonce-t-il.

La première étape de la nouvelle destinée de l’immeuble de la rue Henri Barbusse dans le 1er arrondissement de Marseille a donc été franchie mercredi 4 octobre. En deux temps, avec le matin une conférence et une visite presse, et en fin de journée, lors de l’événement protocolaire d’inauguration où étaient réunis environ 500 décideurs et élus, au premier rang desquels le président de la Métropole et maire de Marseille Jean-Claude Gaudin.

La rénovation des espaces gérés par le WTC avec les nouvelles salles de coworking et du centre d’affaires, aux 2e et 3e étages (800 m2), inaugurées en septembre 2016. Concernant le centre des congrès et de séminaires, le nouvel lieu, situé en mezzanine est métamorphosé grâce au travail de l’architecte Eléa Paoli et du cabinet Tangram. Puits de lumière, décoration et design modernes, 11 salles de réunion modulables et connectées, une salle plénière de 400 m2 avec une régie audiovisuelle intégrée, un espace terrasse… quatre millions d’euros ont été investis depuis 2014.

Objectif : doubler le nombre d’événements et de visiteurs

Avant les travaux, 55 000 visiteurs et 750 événements étaient recensés sur le site. Paul Chaffard veut doubler ces chiffres d’ici un an et demi et atteindre de nouveaux objectifs économiques : 1,5 million d’euros de chiffre d‘affaires dans l’activité séminaires et congrès, 300 000 euros pour l’hébergement et co-working. La conjoncture est plutôt favorable souligne celui qui est également président de l’association Massilia Mundi. « La croissance du tourisme d’affaires en 2017 affiche une hausse de 35% dans la zone Marseille contre 16% au niveau national. »

Pour contribuer au développement, l’équipe du WTC, dirigée par Benoît Vincent, compte s’appuyer non seulement sur le nouveau « look & feel » des espaces du CityCenter Vieux Port mais aussi sur les synergies et packages possibles avec les autres lieux gérés par WTC, à savoir l’espace George V à Paris et le futur Sky Center aux 29e et 30e étages de la tour La Marseillaise. A moins qu’un autre lieu vienne également enrichir la gamme de produits. C’est Jean-Luc Chauvin lui-même qui lance une nouvelle piste: « Il faut réfléchir à la commercialisation du grand hall du Palais de la Bourse qui pourrait être confiée à l’une des filiales de la CCI » observe M. Chauvin. Suivez son regard…