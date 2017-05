Jean-Luc Chauvin (CCI) présente un projet d’accélération économique pour Aix Marseille

« Transformer le territoire, réinventer l’entreprise. » Le président de la CCI Marseille Provence affiche clairement est sans complexe ses ambitions quelques mois après avoir succédé à Jacques Pfister en novembre dernier. Il a présenté mardi 2 mai aux médias le contenu de son projet de mandature à horizon 2021. Des engagements sur l’aéroport, sur l’innovation et la Méditerranée, des enjeux majeurs de transformation des entreprises et de la CCI elle-même, Jean-Luc Chauvin à la tête de la #teamCCIMP, veut être le capitaine économique de l’équipe des entrepreneurs du territoire.

Un roadshow est d’ailleurs programmé à partir du 16 mai et jusqu’au 4 juillet afin de co-construire et enrichir le projet. Le « Tous entrepreneurs » tour débutera mardi 16 mai, justement à l’aéroport, pour se terminer le 4 juillet à l’Ecole de la 2ème chance. Plusieurs filières sont directement concernées par la trentaine d’actions prioritaires à engager dans les 18 mois. Le portuaire bien sûr avec notamment le pilotage du projet smart port, le cinéma avec l’ambition de structurer la filière et le sport avec la montée en puissance d’un véritable cluster et la constitution d’une académie du sport métropolitaine. Un soin particulier sera porté aux développements des centres-villes actuellement en souffrance. « Il faut prendre exemple sur les centres commerciaux pour développer une nouvelle attractivité » lance Jean-Luc Chauvin.

Ouvrir le palais de la Bourse aux start-up

Autre challenge et non des moindres : la digitalisation des commerces mais aussi de la CCI MP elle-même. Pour convaincre et parvenir à ce « territoire lab » qu’il appelle de ses voeux, Jean-Luc Chauvin dispose d’un atout important avec le site du Palais de la Bourse. Une mission de travail est mise en place pour faire des propositions sur la configuration exacte de cette chambre 3.0 : « il faut ouvrir les portes aux start-up et à l’innovation. » Haro sur les maquettes de vieux bateaux, placent aux écrans connectés, à une plateforme de services dématérialisée, CCI Store et à des élus « tous connectés ». Et pour évaluer tout ce beau travail, les entrepreneurs pourront s’exprimer via une plateforme collaborative. Il n’y plus qu’à…