Jean-Claude Gaudin se déclare favorable à une fusion Département Métropole

A deux jours du prochain de conseil de la Métropole, le président de la jeune collectivité a décidé de reprendre la main. Lors du déjeuner de presse qui se tenait mardi 13 février au Palais du Pharo en présence de plusieurs élus, membres de son cabinet et de journalistes, Jean-Claude Gaudin s’est ouvertement prononcé en faveur d’un rapprochement entre les deux collectivités fortes du territoire : le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole Aix Marseille Provence. « Ce rapprochement, semble-t-il souhaité par le Président de la République paraît aujourd’hui logique et inéluctable pour rapprocher deux institutions au périmètre territorial et aux compétences complémentaires » a-t-il déclaré en préambule. Interrogé ensuite par Gomet’ pour savoir s’il souhaitait un tel rapprochement, Jean-Claude Gaudin a répondu trois fois « oui. »

Jusqu’à présent, à l’instar de Martine Vassal, la présidente du Conseil départemental, le président de la Métropole avait semblé plaider pour un statu quo, le temps de digérer le lancement compliqué de la collectivité. Désormais, il n’hésite pas à se projeter clairement dans la prochaine étape : « Il est de notre devoir de rare en sorte que la Métropole soit pleinement opérationnelle en 2020. » Et au passage de tacler ses meilleurs ennemis : « Certains, dans le déni, refusent de participer à cette construction, à contribuer aux projets dans l’espoir d’un retour en arrière. Ils s’accrochent à ces chimères qu’ils entretiennent, au mieux par naïveté, au pire par pur calcul politicien. » Suivez mon regard…

Le « problème » des 29 communes aujourd’hui hors de la Métropole

Jean-Claude Gaudin estime que la fusion « ne poserait pas de problèmes majeurs sauf pour 29 communes (pays d’Arles et nord du département, NDLR) qui ne sont pas dans la Métropole et qui ont plusieurs idées. (…) Evidemment, cela pose un problème que ces 29 communes ne soient pas spontanément désireureuses de rejoindre une union qui se ferait entre le Département et la Métropole. Et bien on verra ce que la loi dit. Si elle le dit, il faudra bien le faire. »

(Photo Gomet’ archives)