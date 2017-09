Jean-Claude Gaudin à propos de sa succession : « Nous avons encore un peu de temps »

Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, invité de France Bleu Provence vendredi 8 septembre n’a pas confirmé la désignation de Bruno Gilles, sénateur Les Républicains, et maire des 4 et 5e arrondissements de Marseille, comme son successeur préféré pour le remplacer à la mairie de Marseille en 2020. Jean-Claude Gaudin déclare : « Mon mandat va jusqu’en 2020. Même le gouvernement dit que cela pourrait être 2021. Alors nous avons encore un peu de temps. (…) C’est moi qui suis maître de mon agenda. » Et de lancer en réponse à la question de savoir s’il irait jusqu’au bout de son mandat : « Nous verrons bien. C’est moi qui décide. » Si le président de la Métropole reconnaît discuter avec les uns et les autres, « ce qui est normal, » il s’insurge des réactions dans son propre camp à la suite des révélations de La Provence.

« Je suis un peu vexé et peiné »

« Je suis un peu vexé et peiné par la réaction de mes propres amis. » Dans le collimateur : le député Guy Teissier et le président de la Région Renaud Muselier. « Monsieur Teissier ferait mieux de me téléphoner pour me demander ce que j’en pense plutôt que de réagir à un article de presse. » Le maire de Marseille souligne qu’il y aura bien évidemment « toute une série de décisions à prendre dans le parti pour éventuellement désigner un candidat le moment venu. » Jean-Claude Gaudin poursuit : « Cette excitation est un peu étonnante. Renaud Muselier, lui est toujours plein d’amertume. Il a l’habitude de baver sur ses amis politiques. Ce n’est pas comme ça que l’on construit les succès politiques. » Les couteaux sont tirés.