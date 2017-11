Jazz, classique, cabaret : la semaine sera très musicale au Grand Théâtre de Provence

Les concerts s’enchaînent cette semaine au Grand Théâtre de Provence avec trois rendez-vous aussi différents qu’incontournables pour tous les mélomanes. Willkommen, Bienvenue, Welcome… au Grand Théâtre de Provence !

Ce sera jazz au menu de ce lundi 13 novembre en compagnie de Dhafer Youssef et de son quartet (Aaron Parks au piano, Ben Williams à la contrebasse et Justin Faulkner aux percussions). Un jazz multiculturel aux beaux accents orientaux donnés par l’oud envoûtant du compositeur et vocaliste tunisien. Son dernier album Diwan of Beauty & Odd, sorti en 2016, a cette dimension atypique entre musique contemporaine et traditions soufies.

> lundi 13 novembre à 20h30

> de 35 € à 9 € / Réservation en ligne

Les concertos pour piano de Beethoven n’ont plus aucun secret pour François-Frédéric Guy, grand spécialiste du compositeur. Au programme du pianiste, accompagné par l’Orchestre de chambre de Paris et ses 43 musiciens d’élite, les Concertos n°3 et n°4, « deux œuvres au caractère affirmé, l’un encore teinté de classicisme, l’autre impérieux et héroïque, imprimant à la musique des échanges resserrés entre l’orchestre et son soliste ».

> mardi 14 novembre

> de 43 € à 10 € / Réservation en ligne

Puis pour une soirée très music-hall, place au plus célèbre cabaret du monde, le Kit Kat Club, et ses folles nuits berlinoises des années trente. Quarante-cinq ans après la sortie du film de Bob Fosse, immortalisé par l’interprétation de Liza Minnelli, le metteur en scène belge, Michel Kacenelenbogen, présente sa version de Cabaret. Sur scène, une quinzaine de chanteurs, acteurs et danseurs, accompagnés par l’orchestre dirigé par Pascal Charpentier.

> les vendredi 17 et samedi 18 novembre à 20h30, le dimanche 19 novembre à 17h

> de 43 € à 10 € / Réservation en ligne