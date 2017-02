Japan Expo Sud 2017 : le grand plongeon dans la culture populaire et traditionnelle japonaise

Du vendredi 24 au dimanche 26 février, Marseille accueille la 8ème édition de « Japan Expo Sud », le festival qui permet aux petits et grands de découvrir la culture japonaise. Pendant les trois jours, les amateurs et professionnels profiteront d’une rencontre unique à travers plus de 120 heures de conférences, rencontres, dédicaces, concerts, démonstrations sportives et masterclass. 50 000 visiteurs et 200 exposants français et internationaux sont attendus cette année dans 3 halls différents afin d’échanger leur passion pour la culture manga, cosplay, anime, les jeux vidéo, les arts martiaux,… entre culture populaire et traditionnelle.

100 ans de l’animation japonaise

En 2017, le monde entier fête le centenaire de l’animation japonaise. A cette occasion, Anime 100 déboule avec Mamoru Yokota et Shigefumi Shingaki, animateurs de célèbres animes comme Naruto Shippûden, Death Note et One Piece. Ces animateurs participeront aux nombreuses activités pendant lesquelles les visiteurs pourront rencontrer les artistes talentueux et apprendre plus sur le travail de création d’anime et manga.

Musique et de cosplay

Le Japan Expo Sud est aussi un festival riche en musique. Incontournable de la pop culture japonaise, la J-musique sera bien présente avec des shows live, des rencontres et des animations. Les superstars japonaises comme le duo R&B Ilu Grace, Misaki Iwasa, la chanteuse du genre musical traditionnel et sentimental, Umi☆Kuun, star du web, ou encore Neko Light Orchestra, un groupe de rock qui réinterprète les musiques de jeux vidéo, musique de films et d’anime. Pour mieux présenter la variété de la culture japonaise, les visiteurs pourront également profiter de la musique traditionnelle et les danses folkloriques.

Le cosplay est devenu l’une des animations les plus populaires de Japan Expo. Cette année, on verra les costumes les plus époustouflants des cosplayers comme Enji Night, célèbre pour ses costumes de Kasumi, ou la « cosplayeuse » Shappi, connue pour la fabrication des armures. Des nombreuses associations regroupant les passionnés seront également présentes.

Festival pour tous les goûts

Le co-fondateur du festival, Thomas Sirdey, évoque le double public visé par sa manifestation : les fans de pop culture et familles. « Le Japan Expo Sud est un festival qui touche tous les publics et en particulier un festival qui a pour but de rassembler les familles » déclarait-il jeudi 23 février lors de la conférence de presse de lancement à l’hôtel de ville de Marseille. « Toute la famille peut découvrir et s’initier aux jeux traditionnels japonais et participer à des activités manuelles ou pour les geeks ».

Les visiteurs qui voudraient mieux connaitre la culture traditionnelle japonaise auront l’occasion de faire une grue en origami, participer à une cérémonie avec le thé ou à jouer au go ou au shôgi. Les bains d’eau chaude issus de sources volcaniques connues pour leurs vertus thérapeutiques, seront aussi proposés aux visiteurs dans un espace avec des éléments décoratifs et paysagers traditionnels nippons. Pour ceux qui sont plutôt ouvert vers la culture web ou les jeux vidéo, il y a aussi beaucoup de choix. Par exemple, Marcus qui est aussi connu comme «le dinosaure du jeu vidéo. » Enfin, les fans des arts martiaux, qui font partie des aspects les plus populaires de la culture japonaise, pourront également profiter des nombreuses rencontres et animations.