Fin-Track, start-up fondée en septembre 2016, propose aux entreprises de gagner du temps en comparant sur sa plate-forme les financements, changes de devises et l’affacturage. Convaincus par les équipes de Provence Promotion du dynamisme du territoire, en particulier dans les nouvelles technologies, ses fondateurs, Romain Amido et Adrien Tichoux, ont choisi d’établir le siège social de Fin-Track à Marseille à l’automne dernier.

Installée au Pôle Média de la Belle de Mai et membre d’Aix-Marseille French Tech, le comparateur en ligne Fin-Track se focalise sur trois produits : l’analyse de financements (bancaires et établissements de crowdlending), les changes de devises et l’affacturage. « Notre plate-forme permet d’échanger en toute transparence à la fois sur les produits financiers et sur les bonnes et mauvaises pratiques entre professionnels. Le partage d’expérience n’existe pas en France dans les métiers de la finance. Notre ambition consiste à redonner un capital confiance à un secteur qui a mauvaise presse », détaille Fin-Track cité par Provence Promotion. Selon la même source, la société compte dès cette année recruter vingt personnes. Le financement de Fin-Track repose sur la commercialisation d’espaces publicitaires.

Un nouveau membre de la communauté Invest in Provence

En s’installant à Marseille, Fin-Track devient membre de la communauté « Invest in Provence ». La start-up recevra, à l’occasion du prochain Mobile World Congress de Barcelone (27 février au 2 mars), le label de Provence Promotion décerné aux entreprises qui ont choisi le territoire d’Aix-Marseille Provence pour se développer. Autre récipiendaire honoré la semaine prochaine par Provence Promotion, l’aixois Crosscall (mobile outdoor, photo une David Eberlé et Cyril Vidal, les dirigeants) et la multinationale américaine UL, spécialiste en sécurisation des produits récompensée pour l’implantation de son centre européen d’expertise spécialisé dans la sécurisation des transactions financières à la Ciotat. Welcome !