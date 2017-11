[International] Marseille part à la conquête de Miami pour promouvoir son territoire

Du 4 au 10 novembre une délégation d’élus et de chefs d’entreprises du territoire se rend à Miami, pour y promouvoir les filières d’excellence : santé, port-croisières, tourisme, art de vivre, numérique et aéronautique.

Après Osaka, Kobé, Londres, Tel Aviv… c’est cette fois à Miami que Marseille part en mission du 4 au 10 octobre. L’objectif est de promouvoir les filières d’excellence du territoire (santé, port-croisières, tourisme, art de vivre, numérique et aéronautique) et attirer de nouveaux investisseurs en développant de nouveaux courants d’affaires.

Ce déplacement est la continuité de la dynamique engagée en 2015, à l’occasion de la venue d’une délégation de Miami à Marseille. La rencontre entre le président du comté de Miami-Dade, le maire de Miami et Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, a débouché sur un accord de coopération économique et touristique entre les deux villes. La signature de ce « sister agreement » qui scelle cet engagement aura d’ailleurs lieu à Miami le lundi 6 novembre.

Dans le souci du «jouer collectif», une délégation départementale menée par la présidente Martine Vassal, est également du voyage, ainsi que Provence Tourisme, la CCIMP… et bien sûr une quarantaine d’entreprises du territoire de différents secteurs d’activités (BTP, informatique, information, numérique, art de vivre…).

Smartport, santé et sécurité

Sur place, plus de 200 rendez-vous en BtoB seront organisés par la CCIMP/CCIR (via Business France et la chambre de commerce franco-américaine, Provence-Promotion et Euroméditerranée). La semaine sera rythmée par des temps forts comme les trois tables rondes prévues sur les thématiques du smartport, la santé et la sécurité dans l’Iot numérique.

La présidente du directoire du GGMP, Christine Cabau-Woehrel, sera présente sur la table ronde dédiée au smartport, Dominique Lebreton, de Marseille Gyptis International (MGI) et Bruno Gutton (CMA CGM) interviendront en tant que grands témoins du savoir-faire métropolitain. Côté santé, les professeurs Didier Blaise (IPC) et Nicolas Lévy (APHM) ainsi que Frédéric Collart, vice-président de la métropole Aix-Marseille Provence animeront le débat.

La société NxTVN (cluster mondial de parcs de données connectées), STID (technologie d’identification sans contact par radiofréquence) ou encore EEWORK (développement d’applications mobiles et sites web) aborderont, quant à eux, la question de la sécurité dans les systèmes d’innovation numérique.

Redonner confiance aux armateurs

La filière tourisme sera naturellement l’un des grands thèmes de cette visite, avec un axe majeur : augmenter le nombre de croisiéristes. Miami accueille chaque année 11 millions de croisiéristes par an, Marseille en a reçu cette année 1,6 million et mise sur 2 millions d’ici à 2020. Elle entend s’inspirer de la ville américaine pour y arriver.

Dans cette perspective, plusieurs rencontres sont prévues avec de grands armateurs, comme Carnival Cruise Line, Silverseas Cruise, Royal Caribbean Cruise et Dysney Cruise Line, organisées par le Club de la croisière et l’Office de tourisme. Objectif : séduire et redonner confiance à certains armateurs qui ont tourné le dos à la cité phocéenne ces dernières années à l’image de Royal Caribbean. La visite du port de Miami et du centre opérationnel de suivi de la flotte (fleet center) de la CMA CGM vise également à alimenter les échanges entre les deux ports.

Windwood un quartier inspirant pour Euromed II

Au programme également une halte à Wynwood, un quartier industriel reconverti grâce au street-art. Une alliance de l’art et du commerce qui fonctionne. Il s’agit ici de conclure un accord de coopération entre Goldman Properties et Euromediterranée qui souhaite transposer ce projet sur Euromed II.

Autres axes : la filière cinéma dont le développement pourrait prendre une nouvelle dimension si des accords se signent avec le Pôle Média de Marseille. Enfin, dans le domaine de la prévention et la gestion des risques, la visite du centre opérationnel d’urgence, au cœur du dispositif lors du passage de l’ouragan Irma, permettra les échanges d’expériences.

Ce déplacement s’inscrit également dans le cadre des French Weeks, organisés par la Chambre de commerce franco-américaine de Floride. Cette dixième édition, lancée en partenariat avec le consulat général de France à Miami et sous le patronage de l’ambassade de France aux Etats-Unis, regroupe plus de 20 grands événements ayant pour objectifs de faire progresser les relations franco-américaines dans le Sud de la Floride tant d’un point de vue économique que culturel. La délégation marseillaise assistera d’ailleurs à la soirée de clôture, le jeudi 9 novembre.