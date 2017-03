[Insolite] Quand les copains d’Archimède fêtent 3,14 au Silo

Ils sont jeunes et passionnés par les mathématiques au point d’en faire un spectacle musical. Un voyage au pays du hasard et des sciences en général, pour divertir, instruire et nourrir un public affamé de science. La Tournée de π fait escale au Silo avec un nouveau spectacle. Et c’est gratuit.

Le 14 mars est la journée annuelle internationale de célébration autour du nombre π, des mathématiques et des sciences en général. Ce jour a été choisi en raison de l’écriture américaine des dates faisant de 3.14 le 14 mars. À Marseille, depuis 2013, un groupe de doctorants, étudiants et jeunes chercheurs a décidé de fêter le « Pi Day ». Réunis dans l’association éponyme, ils se consacrent ainsi à la diffusion et la promotion des mathématiques et des sciences en général auprès du grand public grâce à la création de spectacles. Et ce avec succès puisque l’association d’origine marseillaise est désormais implantée à Paris et à Lyon.

From Marseille to Las Vegas est le titre de leur nouvelle comédie musicale qui sera à l’affiche du Silo jeudi 15 mars. Ce n’est pas une comédie comme les autres puisqu’elle célèbre les sciences et a pour but, comme le revendique le communiqué de l’association, « d’attiser la curiosité du public sur des questions scientifiques, de transmettre aux jeunes l’intérêt et la passion pour les mathématiques et les sciences, et bien sûr de faire passer au public une soirée agréable et divertissante ». Il sera question cette année de « quatre jeunes doctorants lassés du turbin de la thèse qui lance le pari fou de se jouer du hasard », un spectacle entrelacé de trois conférences scientifiques tout public de 15 minutes chacune, type TED, sur des questions des plus surprenantes comme comment tricher aux machines à sous, peut-on dompter les foules avec des formules mathématiques, peut-on compter les lapins avec des tortues ou encore qui a vu l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours ? « L’ensemble de la soirée s’articule autour du thème scientifique du hasard : les conférenciers apportent différents points de vue ou questions sur le hasard vu à travers le prisme de leurs différentes disciplines (probabilités, physique, informatique, épistémologie etc.) ».

Pour l’originalité, l’ampleur et la réussite de ses activités, et grâce au succès de la journée de π 2016, qui a réuni 700 personnes au théâtre national de la Criée, l’association a reçu en 2016 le Prix d’Alembert de la Société de mathématiques de France (SMF), récompensant les initiatives de diffusion mathématique auprès du grand public.

La Tournée de π est organisée avec le soutien de la fondation Aix-Marseille Université et le parrainage de la Société mathématiques de France. Une campagne de crowdfunding a été lancée également afin que les événements restent totalement gratuits et accessibles au plus large public, notamment pour pouvoir réaliser un film officiel de la Tournée de π.