Inscrivez-vous au 3e petit-déjeuner sectoriel organisé par Gomet’ sur le thème du commerce

La révolution numérique continue de modifier structurellement de nombreux secteurs. Le commerce ne déroge pas à la règle avec des phénomènes multiples qui ne concernent pas que le petit commerce.

L’année 2017 a été particulièrement riche en actualités dans le secteur, illustrant à son niveau, la transformation économique en cours dans la plus grande métropole française. Il y a eu des bonnes nouvelles comme des ouvertures ou des nouveaux investissements dans des grands projets comme nous le retraçons dans la première partie de ce 3e hors-série du Digest Hebdo. Certes. Mais aussi beaucoup d’avertissements et de craintes de la part de professionnels et commerçants s’alarmant notamment de la déshérence des centres-villes. La fermeture de nombreuses enseignes de proximité, à l’instar des rideaux qui se baissent dans certaines artères centrales de Marseille mais aussi des centres- bourgs des villes moyennes de la métropole, vient à ce titre étayer leur discours.

21 pages pour mieux comprendre les enjeux du commerce dans la métropole

Heureusement de nombreuses innovations et expériences nouvelles sont lancées pour relancer l’activité. Nous explorons ces perspectives dans les trois parties suivantes de notre Digest Commerce : « Réinventer le commerce de proximité », « L’innovation au service du commerce » et « les commerces du centre-ville à l’heure du digital. » Au total, notre 3e supplément comprend 21 pages d’interviews, informations sectorielles, échos et retrace plus d’un an d’actualités dans la métropole Aix Marseille Provence.

Pour débattre des mutations en cours, nous avons invité des experts du secteur, tous impliqués dans l’activité. Ce petit-déjeuner débat et Le Digest Commerce bénéficient du soutien de la Maison de l’emploi de Marseille.