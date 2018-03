[Innovation] Walkoo, l’application qui va faire marcher les Métropolitains !

Et si une application mobile vous faisait découvrir une ville, une région, tout en vous faisant faire de l’exercice ? Impossible dites-vous, c’était sans compter Walkoo, l’innovation 2.0 qui nous veut du bien. À la rédaction de Gomet, nous avons eu la chance de la découvrir en avant première et on valide !

Dans le paysage digital, on trouve de nombreuses applications chronophages qui ont tendance à nous isoler plus qu’à nous rapprocher, nous plongeant dans une série de pixels, le nez dans nos smartphones loin de la beauté de la réalité. Deux amis ont pourtant pris le pari d’utiliser la digitalisation de nos vies pour nous permettre de sortir, de découvrir, d’explorer et même de se rencontrer. C’est de cette envie commune qu’est née Walkoo, une application de smartphone qui propose une solution mobile globale. Mobile, non seulement par son support téléphonique, mais par l’essence même de sa caractéristique.

Le principe est simple : Walkoo est une appli qui géolocalise différents lieux au travers de la métropole, restaurants, boutiques, ou points de vue exceptionnels, c’est un outil collaboratif pour visiter sa ville en marchant. Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs sont prévenus des « lieux à voir » autour d’eux, et doivent s’y rendre en marchant. Chaque pas rapporte des points qui, cumulés, donnent droit à des cadeaux, verres offerts dans un bar référencé, réduction dans une boutique partenaire… Bref, de quoi nous donner envie de faire quelques kilomètres. Plus le lieu est rare, peu connu, ou difficile d’accès, plus les points augmentent.



Attention ici pas de course ! Walkoo prône la culture et les valeurs de la Slow Life*. On prend son temps, on se laisse guider et on découvre ou redécouvre son environnement. Les recommandations de lieux sont faites par des experts, influenceurs, personnalités fortes de la ville, et/ou sélectionnées par la team Walkoo, des valeurs sûres pour ne pas décevoir les marcheurs !

« Plusieurs modes de balades sont disponibles, les circuits Walkoo mis en place avec les offices du tourisme notamment celles de Marseille et d’Aix-en-Provence, des circuits payants conçus comme des visites guidées avec les Insiders et le walkoo mètre qui consiste à aller d’un point à un autre librement », nous explique Jean-Jacques Temprado, co-fondateur de l’application Walkoo.

Disponible en téléchargement début avril l’application, qui sera disponible uniquement sur Android dans un premier temps, est promise à un franc succès.

« Le but est de permettre aux utilisateurs de faire des découvertes et d’échanger hors des réseaux sociaux. Bientôt les utilisateurs pourront se rencontrer et marcher ensemble, mais attention Walkoo n’a pas pour vocation d’être un site de rencontre » précise Jean-Jacques Temprado.

Une application sociale innovante, qui nous permet d’arpenter notre belle métropole d’une manière ludique, écologique et dynamique, à télécharger au plus vite !