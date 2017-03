[Innovation] Le porte-clefs GPS de Swap récompensé par le Groupe La Poste

Swap, start-up de Gardanne, vient de remporter le deuxième prix du trophée des Elanceurs 2017 du Groupe La Poste pour son porte-clefs GPS autonome conçu pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Créée en 2016 par Guillaume Eberwein, ingénieur en biomédical de l’Ecole supérieure des mines de Saint-Etienne, Swap signifie « Solution To Watch-over Alzheimer’s Patients. » Avec l’aide des spécialistes de CoBTek (Cognition Behaviour Technology) de l’institut Claude Pompidou à Nice, Swap a créé une solution connectée pour permettre aux malades d’Alzheimer d’être en lien avec leurs aidants. Relié à une application smartphone, le porte-clefs GPS baptisé simplement « Swap » a trois fonctions : la géolocalisation du malade, un bouton d’urgence et un détecteur de chutes.

Avec un million de personnes touchées par la maladie en France et près du double de personnes proches « aidantes », cet « assistant connecté » a vocation a touché un large public. Grâce à cette invention, Swap, start-up d’Aix-Marseille French Tech, touche ainsi 5 000 € du Groupe La Poste. Les Elanceurs est un site imaginé par le groupe pour permettre aux porteurs de projets de partager informations et expériences. Le trophée des Elanceurs récompense ainsi les initiatives locales en fonction de leur potentiel économique et leur dimension humaine, comme c’est le cas pour Swap qui avait déjà séduit le jury d’un concours d’entrepreneuriat organisé par le Crédit agricole en 2014 ainsi que le Start’in Challenge, concours de création d’entreprise innovante de Télécom Saint-Etienne.

Lien utile :

http://www.swap-assist.fr/

La rubrique santé de Gomet’ est réalisée avec le soutien