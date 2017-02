[Innovation] Martine Vassal veut s’appuyer sur la French tech pour construire un « smart département » 

Martine Vassal a remis jeudi 2 février la médaille d’honneur du Département aux 3 start up provençales distinguées début janvier par un Award de l’innovation lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas. Ce prix international qui récompense le caractère commercialisable des innovations a été décerné aux entreprises Solable, 3D Rudder et Ondillo. « Ces trois entreprises font briller notre Provence par-delà nos frontières nationales et même européennes » s’est félicitée Martine Vassal en récompensant les lauréats provençaux ajoutant : « Nous devons nous appuyer sur cette prometteuse French Tech pour faire de la Provence un « smart département ». Les trois entreprises provençales font partie des 100 innovations internationales primées à Las Vegas sur 7 000 candidats. « Une véritable fierté !» pour la présidente du conseil départemental.

Energie renouvelable, objets connectés et jeux

L’entreprise Solable dirigée par Pascal Nuti, installée à Lambesc, a été primée pour son chauffe-eau qui récupère l’énergie de l’eau usée de la douche. 3D Rudder, dirigée par Valerio Bonora, basée à Gardanne a été distinguée pour un périphérique utilisable avec les pieds pour les jeux de réalité virtuelle et enfin Ondillo, dirigée par Nicolas Fiorini, aux Milles, s’est vu récompensée pour son produit ICO, un capteur intelligent connecté pour l’entretien des piscines.

Au total, 23 entreprises du territoire ont fait valoir leurs innovations au CES de Las Vegas. « Une délégation provençale importante qui témoigne du dynamisme de la Provence dans les technologies de pointe » souligne le Département.

(Illustration : crédit Département des Bouches-du-Rhône)