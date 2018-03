[Innovation] Journée internationale de l’open data : la Région lance DataSud

DataSud, c’est le nom de la nouvelle plateforme régionale d’open data, a pour objectif de diffuser massivement des données ouvertes, géographiques et intelligentes, publiques comme privées. La Région Sud et le Crige (Centre régional de l’information géographique) présentent DataSud comme un guichet unique de la donnée en Provence-Alpes- Côte d’Azur.

« Les données publiques comme privées permettront de déployer des services numériques opérationnels à la population. Santé, transports, tourisme, formation, énergies, l’innovation par les données a pour objectif d’accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs » souligne la Région Sud dans un comuniqué. Une trentaine de collectivités et de partenaires privés ont décidé de participer à une première phase de tests et de publications sur la plateforme, une centaine sont attendus pour fin 2018.

« Construire la smart Région »

« Nous sommes la 1 ère Région à marier données géographiques, ouvertes et intelligentes et proposer une telle plateforme avec d’aussi nombreux partenaires publics et privés. Par le lancement de DataSud, je souhaite engager Provence-Alpes- Côte d’Azur dans l’Acte 2 de l’Open data en passant de la « donnée ouverte » à la « donnée intelligente » et construire ainsi la Smart Région » déclare Renaud Muselier. Il ajoute : « Je souhaite que Provence-Alpes- Côte d’Azur devienne la région leader dans l’ouverture des données numériques, au service des territoires et de l’innovation. Les données sont « le carburant » indispensable pour le développement de nouveaux services à destination de l’ensemble des usagers. »