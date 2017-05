[Innovation] Cogofly, la start-up prometteuse de « covoyage »

Cogofly, c’est l’histoire d’un globe-trotteur marseillais qui, au fil de ses voyages et de ses rencontres, a trouvé l’antidote à la « solitude du voyageur ». Après avoir peaufiné son projet pendant près de dix ans, il se lance en juin 2016 et crée une nouvelle plateforme internationale pour covoyageurs. « J’ai beaucoup voyagé à titre professionnel et personnel, raconte Franck Lagathu, fondateur de Cogofly et salarié chez Airbus Helicopters. Force est de constater que beaucoup de gens voyagent seuls ». Pour y remédier, la formule est simple : l’utilisateur inscrit sur la plateforme le lieu ou les dates auxquelles il souhaite voyager, et une liste des personnes ayant un projet similaire lui est proposée. Les voyageurs peuvent alors entrer en contact afin de construire leur excursion ensemble, à l’autre bout du monde comme dans le village d’à-côté. « On parle beaucoup de covoiturage ou de cobaturage, souligne le fondateur. Mais de covoyage, pas encore ».

4 000 membres en moins d’un an

Si aujourd’hui le site internet cogofly.fr est entièrement gratuit, une version premium est prévue dans un avenir proche. « L’utilisateur pourra voir qui a consulté son profil, qui a mis un commentaire, des recommandation, etc, précise Franck Lagathu. Mais tout ça demande du développement supplémentaire, donc des fonds ». Déjà accompagné par la Région Paca, la CCI Marseille-Provence et BGE Accès Conseils, le fondateur est à la recherche d’investisseurs pour continuer à grandir. « Si quelqu’un me fait confiance, ça peut aller très vite et ça peut ouvrir les frontières vers plein de possibilités, s’enthousiasme-t-il. Il faudrait 200 000 € pour pouvoir se développer et communiquer sur la plateforme ». En moins d’un an, Cogofly a déjà réuni près de 4 000 membres, et comptabilise 300 vues par jour.

Redynamiser le tourisme

Avec 4 millions de personnes seules en France et 18 millions de célibataires, la cible de Cogofly est illimitée. En les incitant à voyager d’avantage, Franck Lagathu a pour but de « redynamiser le secteur des voyages et du tourisme en général ». Une ambition qui dépasse largement nos frontières, puisque le fondateur espère « sortir le site cette année en espagnol et en chinois » en plus des versions déjà existantes en anglais et français, et « faire de Cogofly la référence mondiale en terme de covoyages ». On lui souhaite bonne route !