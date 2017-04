[Innovation] Bittle (Aix) lance DataRendezVous pour les « data lovers » 

La société Bittle (scarabée en anglais) basée à Aix-en-Provence (La Duranne) a présenté mardi 4 avril dans un bâtiment provisoire de thecamp sa nouvelle solution baptisée DataRendezVous. Reprenant la logique communautaire des sites de rencontres et d’un réseau social, le site veut être le lieu des échanges entre « data lovers ». La solution est le fruit des différentes étapes de développement des produits de Bittle, portés aujourd’hui par le big fat et le cloud la société a été créée en 2009 et se présente comme l’un des pionniers du marché de la business intelligence en mode SaaS. Elle revendique plus de 40 000 utilisateurs mais ne communique pas sur son chiffre d’affaires. Selon Christophe Suffys, le président fondateur, Bittle est « à l’équilibre depuis deux ans et de demi. »

Le marché auquel s’adresse DataRendezVous est composé à la fois des entreprises qui veulent valoriser le capital data, les collectivités qui souhaitent de nouveaux services en libérant des jeux de données, des datas scientists capables de faciliter la création de valeur ou des utilisateurs finaux qui cherchent des données pour trouver des informations. DataRendezVous gère à la fois la collecte, le nettoyage, la structuration, la fusion, l’enrichissement, la modélisation,, la publication avec tableaux de bord et visualisation ainsi que la monétisation.

Opération avec Cisco sur les places du centre-ville d’Aix

Parmi les clients cités par Bittle, EDF Entreprises (création et partage du reporting RSE), Schneider Electric (optimisation de la consommation électrique des installations industrielles), l’Agence nationale des fréquences (ouverture des données) ou encore Cerfrance un réseau d’experts comptables. Avec les collectivités locales (ville de Marseille, Istres et Aix) Bittle, en partenariat avec Net System, mène plusieurs opérations à l’instar du travail réalisée avec Cisco et thecamp, sur les places du centre-ville d’Aix-en-Provence. Des capteurs ont été disposés sur les sites et les données sont ensuite intégrées dans la plateforme DataRendezVous pour y être traiter et analyser.

La société est toujours dirigée par ses fondateurs, Christophe Suffys (Président), Morgan Ventimila (directeur technique) et Pierre Mougin (directeur avant-vente). En 2014, Bittle a été lauréate du concours mondial de l’innovation 2030. Bittle a réalisé deux levées de fonds en 2012 (500 k€) et 2014 1,2 million auprès de Siparex et Paca Investissement. Une nouvelle levée est envisagée pour début 2018. Bittel emploie 14 personnes et dispose, en plus du siège aixois, de bureaux à San Francisco et Montréal.