[Innovation] BigUp For Startup : les appels à projet sont lancés

Les dix grands groupes partenaires de BigUp For Startup ont présenté leurs appels à projet lundi 29 mai au Palais de la Bourse à Marseille. Les start-up ont trois semaines pour proposer leur candidature… Go !

Le programme BigUp For Startup, né en 2015 afin de faire travailler ensemble grands groupes et start-up innovantes, débarque à Aix-Marseille. Pour cette première édition provençale, dix firmes partenaires ont fait part de leurs besoins en terme d’innovation aux start-up du territoire. « À l’issue des appels à projets lancés aujourd’hui, les start-up auront trois semaines pour candidater », ont annoncé Lucie Phaosady et Pierre Billet, co-fondateurs et co-pilotes de BigUp For Startup (tous deux sur la photo, crédit AD).

40 contrats signés en 2016

Airbus Helicopters, Caisse des dépôts, Cisco, Engie, GRDF, La Poste, Orange, SNCF, Société Générale et The Camp, tous ont répondu présent à l’appel de l’innovation. De la miniaturisation à la mobilité, en passant par la protection des océans ou encore par les objets connectés, les besoins des grands groupes sont aussi divers que nombreux. Les appels à projet sont tous disponibles sur le site de BigUp For Startup. « On recherche avant tout des start-up qui veulent changer le monde », résume Christophe Guion, directeur d’Orange Sud Est et des projets innovants. Une ambition accompagnée de résultats économiques concrets, puisque 40 contrats entre grands groupes et start-up ont été signés sur trois éditions en 2016.

Dossiers à déposer avant le 15 juin

« Même si les candidatures sont adressées à un grand groupe en particulier, les autres groupes pourront aussi les voir en ligne. On a essayé de simplifier la démarche au maximum pour que les start-up n’aient pas à remplir plusieurs dossiers », a indiqué l’équipe de BigUp For Startup, insistant également sur la nécessité pour les start-up de remplir les candidatures avec soin et de ne pas s’y prendre au dernier moment. Les dossiers sont à déposer avant le 15 juin à minuit, et les grands groupes se réuniront le 20 juin. « En Occitanie, 70% des 112 start-up ayant candidaté ont obtenu entre un et huit rendez-vous avec des grands groupes », a souligné Lucie Phaosady. Et même celles qui n’en obtiennent pas auront l’occasion de rencontrer ces groupes le 26 juin, lors d’une table ronde et d’une soirée networking organisées à la CCI Marseille Provence.