[Innovation] 2e Data Literacy Conference : Aix une nouvelle fois au centre des données

La révolution de la data est en cours et il s’agit désormais de bien la comprendre pour mieux la dompter. Comme le soulignent les organisateurs de la pointue Data Literacy Conference, « dans les entreprises et les administrations, à l’école, dans la recherche comme dans la société, la capacité de produire, comprendre et utiliser des données numériques devient une compétence essentielle. » Le rendez-vous aixois organisé par le think tank Fing (Fédération internet nouvelle génération), pour la 2e année consécutive, avec les meilleurs experts mondiaux, ambitionne justement de délivrer « les clés d’une « culture de la donnée » enfin accessible aux non-spécialistes. »

En effet, tout un chacun a entendu parler du big data, de l’open data ou encore du self data, mais quelle est la réalité de ces pratiques, quels en sont les enjeux, les opportunités et/ou les menaces ? Après une première édition réussie en 2016, qui a mobilisé 180 participants, la Data Literacy Conference poursuit donc cette année l’exploration des meilleures initiatives en la matière à travers le monde et donne la parle à des experts de premier plan. La journée de vendredi fera témoigner aussi de nombreux acteurs de terrain, d’entreprises, d’administrations et de « communautés agissantes. »

Et pour joindre le geste à la parole, après les débats, les interventions en conférence et les ateliers (lire le programme complet ci-dessous), la journée de samedi sera consacrée à un barcamp Data Literacy dans un écrin tout destiné : thecamp, le campus d’innovation qui sera inauguré jeudi prochain.

Hack the News, c’est parti !



A l’occasion de la 2e Data Literacy Conference, Gomet’ dévoilera Hack the News, le grand prix régional du data journalisme organisé avec la maison d’édition numérique et de livre augmenté 2h60 et le soutien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ce grand prix est ouvert à l’ensemble des étudiants de la région qui veulent tâter de la donnée pour en faire des jolis reportages… Go !