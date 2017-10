[Santé] 1er salon InnovʼinMed à Marseille : le monde médical face à la révolution numérique

Pour le première fois, les acteurs publics et privés des sciences de la vie se sont réunis du 26 au 27 octobre au Parc Chanot à lʼoccasion du congrès InnovʼinMed. Ce nouveau salon organisé par MCO Congrès est particulièrement tourné vers lʼinnovation du secteur de la santé et son articulation avec le digital.

Kevin Polizzi, P-dg-fondateur de Jaguar Network à lʼorigine du projet On[e]Life, a participé à la présentation de ce nouvel événement insistant sur « lʼimportance du croisement des compétences entre les biotech et le numérique, notamment lʼintelligence artificielle qui ouvre de nouvelles voies pour la santé humaine ». Pour démontrer les apports potentiels du digital au secteur de la santé, InnovʼinMed a organisé un Hackaton qui sʼest déroulé en live sur le salon. Le concours a été remporté par la start-up aixoise Geosentinel, créatrice dʼune solution qui, grâce à des capteurs intelligents et un bouton SOS intégrés dans des objets connectés (bracelet, médaillon…), assurent la protection de personnes dépendantes, malades et/ou isolées. Le second choix du jury s’est porté sur l’équipe « Hackamine » composée de 4 étudiants de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (Gardanne) dont le projet portait sur « comment réduire le trou de la sécu ? ». Enfin sur la troisième marche du podium, est montée l’équipe JN Team Learning, composée de 4 salariés de Jaguar Network. Leur projet portait sur le développement d’une application destinée à lutter contre les nuisances sonores.

Le positionnement avantageux de Marseille en tant que porte de lʼEurope vers lʼAfrique et le Moyen-Orient a été largement mis en avant comme un atout à exploiter pour les entreprises. « Nous avons su attirer de gros acteurs du numérique grâce à notre emplacement sur le chemin des câbles sous-marins dʼinternet, il va falloir faire de même sur la santé et nous avons toutes les compétences pour le faire », explique Patrick Ardizzoni, élu délégué à la santé à la chambre de commerce et dʼindustrie Marseille-Provence. Business France a dʼailleurs tenu un atelier sur les opportunités des marchés euro-méditerranéens de la santé qui a attiré de nombreux entrepreneurs. Pierre Dessein, président de Genepred, a présenté les actions de son entreprise en Afrique notamment sur la bilharioze et le tremplin que peut-être Marseille pour ce marché.

Académiques et entreprises à lʼorigine de lʼinnovation médicale

Si les entreprises étaient à lʼhonneur de cette première édition, les partenaires publics se sont également fortement impliquées comme Aix-Marseille Université (Amu). « Des plates-formes technologiques de très haut niveau sont en train de naître sur le territoire grâce aux collaborations des chercheurs et des start-up. Amu est notamment très performante dans le domaine de la pharmaceutique, nous sommes en train de créer de nouvelles cohortes de patients avec lʼAP-HM pour multiplier les essais cliniques des nouveaux traitements à Marseille », affirme Françoise Dignat-Georges, la doyenne de la faculté de pharmacie de la Timone lors de lʼinauguration d’InnovʼinMed. Lʼuniversité compte aussi sur la cité de lʼinnovation et des savoirs en cours de réalisation à la Joliette pour accélérer ses partenariats public-privé.