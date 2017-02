[Industrie] Alteo (Gardanne) : nouveau satisfecit pour Alteo après la réunion du de la commission de suivi de site

Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a présidé jeudi 2 février 2017 la quatrième réunion de la commission de suivi de site (CSS) des installations de l’usine Alteo de Gardanne et du site de stockage de Mange-Garri à Bouc-Bel-Air. Il s’agissait notamment de présenter les résultats des mesures de surveillance effectuées sur ces deux installations. Alteo et la Dreal ont présenté à cette occasion les résultats des mesures d’autosurveillance et des derniers contrôles inopinés menés de septembre à décembre 2016 sur les rejets en mer. Ces résultats respectent les valeurs limite de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 et se rapprochent des valeurs limites fixées pour 2022. Les pilotes expérimentaux pour la réduction des rejets montrent ainsi leur efficacité. Des traitements complémentaires sont à l’étude pour atteindre les objectifs pour 2022 souligne la préfecture.

Concernant le site de l’usine elle-même, à Gardanne, et le site de stockage de Mange-Garri, à Bouc Bel Air, Alteo a présenté les résultats de la surveillance des retombées atmosphériques dans l’environnement menée sur un réseau de plaquettes disposées autour de l’usine et autour du site de Mange Garri. Une amélioration est constatée au second semestre 2016, notamment à la suite des aménagements réalisés. Côté usine : rénovation du refroidisseur du four 3, installation de systèmes d’arrosage sur les pistes de circulation, mise en place de filet de protection; Côté site de Mange-Garri : végétalisation partielle des bacs et arrosage permanent.

« Alteo dénonce la désinformation »

« Des pics accidentels ont cependant été relevés pour l’essentiel dus au transport par camions de la bauxite à la suite des événements sur le port, empêchant l’approvisionnement par train. » relève la préfecture. Toutefois, les résultats de l’étude épidémiologique menée autour du site Mange Garri par la Cire Sud (Antenne de Santé Publique France en Région), mandatée par l’ARS, ont été présentés aux membres de la CSS. « Les experts en santé concluent à l’absence de pathologie spécifique liée au site. L’étude sera présentée au prochain comité des riverains de Bouc Bel Air. A la demande du préfet des Bouches-du-Rhône et de Roger Meï, maire de Gardanne, d’autres études vont être menées par la Cire Sud sur un périmètre élargi à la commune de Gardanne.

« Cette réunion, qui a duré 4h30, a permis, tant aux associations qu’aux experts scientifiques, de débattre largement des rapports présentés. Le maire de Gardanne a proposé par ailleurs la création d’une société permettant de valoriser les résidus d’Alteo » observe enfin la préfecture. Alteo de son côté se félicite des résylatset de la réunion mais regrette la désinformation, faisant référence aux nombreuses prises de position et reportages hostiles aux « rejets des boues rouges » pourtant disparus: « Alteo confirme ses progrès dans la qualité de ses rejets et dénonce une nouvelle fois la désinformation dont son activité est l’objet et déplore les peurs infondées qui en résultent. »