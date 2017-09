Ça y est. Le jour est enfin arrivé. C’est le grand opening du campus de la ville du futur, un concept inédit dans le monde. Ce jeudi 28 septembre 2017 restera marquée d’une pierre blanche. Du monde est attendu à l’occasion de cette ouverture, dès 17h30 pour une balade libre à la découverte des lieux, qui promet de belles surprises. Deux heures pour se familiariser avec le site, rencontrer les start-up, les partenaires, découvrir les expérimentations… Ce sera d’ailleurs l’occasion pour Médiatransport et Think&Go, marque du groupe Ingenico, de présenter justement une expérience inédite avec l’installation du tout premier kiosque serviciel connecté en gare d’Aix-TGV. Un showroom organisé par Gares&Connexions.

La presse pourra explorer thecamp avec l’architecte Corrine Vezzoni, qui a imaginé le lieu, avant le « geste inaugural », prévu aux alentours de 19h30. Une plante et un arbuste seront accrochés à la canopée, c’est-à-dire la partie supérieure des arbres. Jean-Claude Bailly, le président de thecamp prendra ensuite la parole, avant la cérémonie d’ouverture vers 20h30, avec illumination de la canopée, une « performance » basée sur le chant et la lumière, un cocktail dînatoire et une « Odyssée musicale », jusqu’au bout de la nuit.

De nombreux acteurs du monde économique et de nombreuses personnalités politiques se rendront à ce grand opening. Jean-Claude Gaudin a annoncé sa présence. Maryse Joissains-Masini, « fière qu’Aix-en-Provence accueille un tel projet », ne manquera pas cette inauguration. « Aix à la chance aujourd’hui de posséder le campus du futur, un espace qui permettra de construire, ensemble, des solutions aux problèmes économiques, environnementaux et sociétaux de notre monde. Pourquoi ensemble ? Parce qu’Aix-en-Provence deviendra le territoire d’expérimentation de ces solutions ».

Véritable laboratoire du futur dédié aux technologies émergentes (réalité virtuelle, robotique, intelligence artificielles, biotechnologies) et aux nouveaux usages (intelligence collective, modèles économiques durables, gouvernances partagées…) ce campus international a été imaginé comme un lieu d’inspiration, d’échanges de création et d’expérimentations à grande échelle. Dès cet automne, il accueillera des étudiants post-diplôme, des chercheurs, un accélérateur de start-up, des PME, des artistes, des professionnels du privé et du public sur des programmes d’innovation notamment, mais aussi des cadres en formation ou des jeunes en summer camp.

Les premiers « campers » seront accueillis début octobre. Parmi eux, des start-up, des plateformes collaboratives ou des collectifs d’innovation tels que Kisskissbankbank, Oui Share, Cog’Innov ou MakeSense. Mais aussi des élus ! Un certain nombre de conseillers et vice-présidents de la Métropole Aix-Marseille Provence dont partie des premiers campers : ils sont invités à réfléchir à la construction du projet métropolitain, pour construire la vision du territoire à l’horizon 2050. La Métropole AMP a contribué au démarrage du projet grâce à un prêt de 10 millions d’euros.

Si la fête promet d’être belle et mémorable, une seule interrogation. Emmanuel Macron, annoncé pour l’occasion, sera-t-il présent ?