Inauguration de La Coque : les mots pour le dire… (2/2)

Hugues Parant, directeur général d’Euroméditerranée.

« Tout ceci n’a pas été fait sans une réflexion très profonde en amont et en aval. Nous avions un espace, nous savions que nous pouvions servir la cause de la ville, de la métropole et de la région en créant l’un des principaux carrefours du numérique et surtout du digital. Nous même, nous avions besoin d’un espace pour mettre notre futur plateforme d’échange sur tout ce qui est constructif (BIM) et par conséquent ce lieu va devenir un lieu très important. Tout ceci n’aurait pas existé sans l’énergie de mon prédécesseur, François Jalinot. C’est une belle démonstration de ce qu’un établissement public peut faire à partir d’un métier souvent mal connu sur lequel on va prendre un peu de supplément d’âme. »





Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, président de la Métropole Aix-Marseille Provence.

« Vous êtes ici au cœur de la plus grande opération de renouvellement urbain d’Europe. Euromed a changé la face de Marseille. C’est un lieu de vie, et plus encore, un lieu de rencontre et de création. Le bloc Ville de Marseille et métropole Aix-Marseille représente le premier financeur d’Euroméditerranée. Néanmoins, nous appelons l’Etat à intensifier son rôle moteur pour le soutien de cette opération d’intérêt national de grande envergure et ses développement futurs. (…) la Métropole, la Ville de Marseille, avec leurs partenaires économiques au premier rang desquels la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence et Aix-Marseille Université auront à cœur pour le prochain appel d’offre de French Tech 2018, de positionner l’innovation au sein de notre territoire. En janvier prochain, la Métropole et la chambre de commerce et d’industrie Marseille-Provence présenteront à nouveau un grand salon à Las Vegas où 20 entreprises de Provence ainsi que 20 autres de la région. Ce sont ces talents et ces entrepreneurs que nous devons placer au cœur d’Aix-Marseille French Tech. La Coque sera leur maison commune, le lieu privilégié de démonstration de leur innovation. »

Erratum. Dans son discours tenu pour l’inauguration de La Coque, Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et président de la Métropole, a insisté sur la nécessité de mettre les entrepreneurs et l’innovation au coeur de l’écosystème (écouter l’intégralité de son intervention ci-dessous). Mais il n’a pas parlé nommément de Voyage Privé ni de Gojob, ni prononcé cette phrase inscrite dans son discours initial : « Ces sont les succès de l’innovation comme Voyage Privé et Gojob que nous devons placer au cœur du pilotage d’Aix-Marseille french Tech. » Seul le prononcé fait foi. Nous prions les lecteurs du Digest Hebdo n°43, dans lequel était publiée cette mauvaise information, et les personnes intéressées, de nous excuser.

Ecoutez le discours intégral de Jean-Claude Gaudin, document audio.

Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée.

« Euroméditerranée se positionne comme un laboratoire, celui de la ville durable méditerranéenne. L’avantage de cette opération c’est le droit à l’expérimentation, ce qui nous permet de faire des choses qui ne sont pas encore normées et qui permettent de faire avancer les technologies. Ce lieu voulu par Euromed, soutenu par les collectivités et le monde économique est l’exemple même d’une volonté commune d’une réussite d’un territoire ».

André Jannerot, président de Medinsoft et Aix-Marseille French Tech.

« Aix-Marseille French Tech est le premier projet économique de cette métropole. (…) Je veux saluer Daniel Sperling, adjoint à l’économie numérique de la Ville de Marseille et Stéphane Paoli, adjoint au numérique de la Ville d’Aix, c’est grâce à vous que l’initiative AMFT a pris corps avant même l’existence de la métropole. (…) Vous êtes maintenant dans un lieu emblématique que nous avons imaginé au coeur de l’espace d’Euroméditerrannée pour promouvoir l’innovation dans toutes ses composantes industrielle, publique et architecturale. Comme nous sommes à deux pas du port, je vous invite à bord du navire AMFT pour mettre le cap sur le développement économique de notre territoire. Grâce au numérique vous avez devant vous tous ceux qui rament depuis des années pour le succès de ce projet économique. Le capitaine Stéphane Soto tient la barre et garde de cap. Et sur les réseaux sociaux, les flambeurs surfent sur la vague de notre succès mais nous sommes heureux qu’ils s’amusent. Nous sommes très respectueux du soutien des collectivités territoriales et je suis heureux que des grands groupes nous rejoignent. »

Gérard Gazay. Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué aux Entreprises, représentant le Département des Bouches-du-Rhône.

« Le secteur des « Industries créatives et du numérique » fait partie des six filières d’excellence de l’Agenda économique métropolitain de Martine Vassal, 1ère vice-présidente de la Métropole à l’économie. Au Département, nous portons un grand projet d’incubateur d’entreprises innovantes sur le secteur du Tourisme en lien avec le numérique. Les innovations qui en sortiront permettront la montée en puissance d’une filière stratégique sur notre territoire. Une première expérimentation sur quelques start-up s’est avérée très fructueuse et c’est pourquoi le Département va passer à une phase d’accélération de cet incubateur en travaillant avec la Métropole qui a la compétence économique, et l’ensemble de l’écosystème. »



Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Je suis heureux d’inaugurer La Coque au cœur de la cité phocéenne et d’Euroméditerranée que j’ai fondé et dont j’ai été le président. C’est une formidable opportunités pour notre ville et pour notre région, territoire d’innovation. (…) Je veux faire de la région Provence-Alpes Côte d’Azur, la première smart région d’Europe. Cela passera par le développement du secteur numérique, filière stratégique en région avec près de 10 000 entreprises en générant 6,7 milliards d’euros par an. Accompagner cette innovation est une nécessité ».

David Coste, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône.

« La Coque est un investissement qui répond aux enjeux de recherche, d’innovation, de business parmi les plus importants du siècle. Ce lieu incarne une logique partenariale entre l’Etat, les collectivités locales, le public, le privé, la société civile, et qui manifeste toute la créativité de ce territoire. La Coque représente ville intelligente. (…) L’Etat est bien présent sur ce territoire pour appuyer son développement. Ce projet est tellement positif que j’espère qu’il sera repris, c’est le contraire de que ce que le préfet Bouillon relevait sur le Marseille Bashing, et sur les critiques et l’image nationale trop défavorable donc j’espère que ça fera beaucoup de petits et beaucoup d’émules. »