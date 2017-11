Avec Les Fabriques, Euroméditerranée veut construire une « nouvelle centralité » au nord de Marseille

« Nous sommes convaincus qu’il y a ici le potentiel pour une nouvelle centralisé marseillaise » Hugues Parant, le directeur général d’Euroméditerranée, ne cache pas, d’emblée les fortes ambitions urbaines associées au nouveau quartier porté par l’aménageur public. Sans cacher pour autant le challenge : « Nous nous situations tout au nord d’Euroméditerranée. C’est à la fois un risque, que le conseil d’administration a accepté de prendre. Mais c’est aussi un message fantastique (…) C’est bien un pont urbain que nous allons lancé entre la nord de la ville et sa partie centrale. »

Un message « fantastique pour le nord de la ville »



Un réseau de transports très dense

Dans quelques années, au plutôt dans deux ans, sortiront de terre les premiers bâtiments, logements, bureaux et équipements collectifs sur dette des habitants, des bureaux et des équipements publics. A terme, les 14 hectares de la Zac, abriteront un nouveau quartier qui devra être fidèle au nouveau mode de vie, « pas d’aujourd’hui mais de « dans sept ans » observe Hugues Parant. Proclamé « écoquartier » comme il se doit, les Fabriques se veulent aussi au coeur des nouvelles mixités et de la modernité urbaine : « Je crois fermement que ces espaces aujourd’hui délaissés seront demain, témoins de la modernité marseillaise au coeur d’une métropole accessible et connectée » affirme Laure-Agnès Caradec, la présidente d’Euroméditerranée.

Sur le papier, le pari qui semblait tout à fait improbable il y une poignée d’années, semble désormais presque raisonnable. L’ouverture de la station de métro Capitaine Gèze, attendue (enfin) en 2018, et le futur prolongement du tramway apporteront une desserte en transports publics très enviée dans des quartiers Nord particulièrement pauvres en la matière. Capitaine Gèze qui se présente comme une gare multimodale pourrait être LA nouvelle porte d’entréede Marseille en arrivant par le Nord. D’autant qu’à deux pas, en bordure de l’avenue de Cap Pinède, les aménageurs des Fabriques ont prévu un parking silo de 1300 places. L’accès routier est lui depuis longtemps exceptionnel, à la croisée des autoroutes A55 et et A7.

L’autre atout majeur du projet est indéniablement le marché aux puces, au coeur de cette nouvelle centralité recherchée par Hugues Parant. S’il le marché aux puces est à ce stade exclu du périmètre – son propriétaire unique est privé – son destin reste donc étroitement lié au projet et y joue un rôle décisif comme espace de vie et de commerces. Le directeur d’Euroméditerranée ne fait d’ailleurs pas mystère de la volonté de l’aménageur d’en faire un point d’attraction majeur, avec ou sans le propriétaire actuel (préemption) si celui-ci ne partage pas le projet.



Pour donner une première impulsion au quartier, une première opération est lancée début 2018 avec l’implantation du collectif Ici Montreuil dans un espace baptisé Ici Marseille, une « fabrique urbaine et sa communauté de makers » explique-t-on. Ce sera le plus grand « maker space » de France annonce ses promoteurs (lire ci-dessous). « Les makers, symbole à la fois du Do it yourself» et d‘une nouvelle économie, connectée et collaborative, en s’installant dès 2018 sur le site vont créer très vite l’âme du quartier, un quartier que nous souhaitons innovant, solidaire, inclusif et favorisant l’économe circulaire » déclare Martine François d’UrbanEra.

Il reste à lancer la concertation en associant les acteurs de terrain, voire les habitants plus ou moins proches comme ceux du noyau villageois des Crottes. Le nouveau site Internet d’Euroméditerranée va être un levier d’animation et d’interaction explique l’établissement public. Il faut aussi convaincre le marché « d’acheter » le beau récit interprété par l’opérateur public et ses partenaires privés. De ce point de vue, Laure-Agnès Caradec, adjointe à l’urbanisme et au projet métropolitain à la Ville de Marseille ne doute pas de la demande (voir la vidéo ci-dessous) alimentée par de forts besoins, à la fois sur le segment du logement que des bureaux. Le projet Les Fabriques pourrait représenter une valeur d’ensemble de quelque 650 millions d’euros.