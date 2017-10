[Transport] L’image du port fait un bond spectaculaire auprès des habitants

Les reproches récurrents des élus et autres décideurs locaux contre le port ne doivent pas faire oublier l’évolution marquée et marquante de l’image du Grand Port maritime de Marseille (GPMM) auprès du grand public. L’institution a interrogé, en 2011, en 2014 et cette année, les habitants de son territoire pour avoir un retour sur la manière dont il est perçu par son environnement.

Un questionnaire, réalisé par un cabinet indépendant auprès de 500 habitants du département des Bouches-du-Rhône, a été mis en œuvre dès 2006 ; il permet de suivre l’évolution de l’image de l’établissement. Les conclusions de la dernière enquête viennent d’être diffusées. « Si la période autour de la réforme portuaire (2008-2010) a montré une lassitude autour du port de commerce, l’achèvement de celle-ci, la reprise de l’activité avec sur certains secteurs des performances remarquables (conteneurs, logistique ou passagers) mais aussi cette fiabilité sociale totale depuis désormais plus de sept années, permet d’avoir pour la première fois la plupart des indicateurs principaux en forte hausse » se félicite le port.

Un bond de 27 points en six ans

« C’est ainsi que l’image globale du port progresse fortement, de 27 points, entre 2011 et 2017, pour s’établir à 87% de perception positive, et que de la même manière, c’est plus de 8 habitants sur 10 du département (84% contre 65% en 2011) qui jugent « le port en mutation et tourné vers l’avenir . »

77% des personnes interrogées estiment que « le port de Marseille Fos investit pour le développement économique et l’emploi. » Le fait le plus marquant pour le GPMM est que les riverains voient désormais le port comme un acteur majeur au niveau européen : 33% le jugeaient compétitif par rapport à ses concurrents en 2011, ils sont 71% aujourd’hui.