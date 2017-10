Il n’y a pas d’âge pour fêter Halloween… de nuit (2/2)

La nuit du 31 octobre n’est pas une nuit comme les autres et la fête d’Halloween n’est plus exclusivement réservée aux plus jeunes. Les plus âgés prennent aussi un grand plaisir à se déguiser et manger des bonbons, notamment. Place à l’imagination et aux frissons, voici cinq pistes pour s’amuser en famille tout d’abord, mais surtout entre amis dès la tombée de la nuit…

1. Arpenter le sentier de la peur à Aubagne

Il faudra s’armer un peu de courage pour recueillir les bonbons parsemés sur le sentier de la peur au domaine du Font de Mai, à Aubagne. Et comme tout le monde sera déguisé, ça va frissonner à la nuit tombée… Pour braver l’obscurité, une lampe de poche sera la meilleure des alliées ainsi qu’une bonne paire de chaussures. Pour les 5/12 ans.

> mardi 31/10, de 17h à 19h

> Route d’Eoures, chemin de la Font de mai – Aubagne – Tel : 04 42 03 49 98

> Entrée à partir de 2 €

2. Minuit au Château de la Barben

Le château de la Barben est le site idéal pour rencontrer sorcières et fantômes. Ce mardi, il ouvrira ses portes de 17h à minuit et après avoir choisi votre heure de passage (sur réservation), place aux animations, ateliers, spectacles durant une heure à travers les salles obscures et le labyrinthe du jardin. Allez gueux, venez quémander vos bonbons, chocolat et vin chauds ; la gardienne immortelle des lieux vous y attend mais attention aux loups garous, chauve-souris et ours, eux aussi très gourmands !

> Tarif unique (pour tous les spectacles, jeux et animations) : 22 euros

> 2376 Route du Château, 13330 La Barben

> Réservation obligatoire sur www.chateaulabarben.fr ou au 04 90 55 25 41

3. Bal Rocky au Poste à galène à Marseille

Du rock, du funk, du grosse et bien d’autres musiques se feront retentir ce mardi au Poste à galène, hanté pour l’occasion… Et n’oubliez pas de troquer vos jeans pour des habits de zombies et autres guenilles.

> 103, rue Ferrari – Marseille 5e

> Tarif : entrée à partir de 6 €

4. La Mamalloween Night

Pas le temps de se maquiller pour Halloween ? Rendez-vous au Mama Shelter où une maquilleuse professionnelle vous rendra terriblement affreux…et prêts pour le Mamalloween Night, à partir de 19h, avec DJ et concours de costumes. À gagner : un brunch pour deux.

Quant aux plus jeunes, ils auront leur boum d’Halloween en léger décalage, le 4 novembre.

> Mama Shelter – 64 rue de la Louvière – Marseille 6e

5. Halloween X Bloody Circus au R2

Le rooftop R2 des Terrasses du port ne pouvait pas passer à côté de la célébration d’Halloween ; il se transforme pour l’occasion en chapiteau satanique et présente les pires animaux du cirque. La Brigade mondaine y débarque.

> Les Terrasses du port – 9 quai du Lazaret – Niveau 2 – Marseille 2e

> Tarif : 15 €