Il n’y a pas d’âge pour fêter Halloween… de jour (1/2)

Spectacles, fêtes de rue, attractions, jeu de piste … : de nombreux rendez-vous sont sur le territoire métropolitain pour fêter Halloween. Alors, sortez les costumes, voici 5 bons plans pour les plus jeunes.

1. Contes au château de la Buzine

La sorcière Baba Yaga et Les contes fantastiques sont les deux nouveaux spectacles programmés au château de la Buzine pour les enfants à partir de 3 ans. Et avant chaque spectacle, ils pourront déambuler dans un sombre parcours du château, en quête de bonbons.

> mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre à 14h, 16h et 18h

> tarif 10 € et 11 €

> Château de la Buzine - 56 traverse de la Buzine - Marseille 11e – Tél : 04 91 45 27 60