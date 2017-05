[Idées cadeaux] Bijoux de créatrices à porter au quotidien

Parce qu’un bijou fait toujours plaisir. Parce qu’un bijou est bien plus qu’un accessoire et qu’il en faut autant que de tenues vestimentaires. Parce qu’un bijou peut s’offrir n’importe quand dans l’année… voici les collections de trois créatrices installées à Marseille

Les mots gravés de Lucy Luce

Lucy Luce aime graver les mots et les prénoms sur ses créations en argent. Tel un poème, les petits messages s’enroulent autour d’un poignet, côté pile ou côté face, d’une bague ou d’une mini sphère. Coup de cœur pour ses nouvelles broches, comme pour ses packaging cookie ou bouteille à la mer. Et si vous souhaitez voir Lucy Luce à l’œuvre, rendez-vous dans son atelier.

>> Atelier – 92, rue Breteuil – Marseille 6e – Tél. 04 91 94 27 78 - www.lucyluce.com

>> En vente également chez Mobile de curiosités – 159, rue Paradis – Marseille 6e

La Poupounette de Johan G.

Créée par la Marseillaise Joanne Gaggioli, Poupounette est l’emblème de sa marque Johan G de vêtements peints à la main. Une miss qui désormais se porte en pendentif, bague, boucles d’oreilles ou sur bracelet. Des bijoux fabriqués en France, en plaqué or, argent et or rose.

>> de 15 à 59 €

>> En vente sur son site

Les perles de Yulia

Des sautoirs à n’en plus finir, des rangées de boucles d’oreille - créoles, puces ou pendantes -, des bracelets colorés… : le plus difficile, quand on entre dans la boutique de Yulia, c’est de choisir. Cette créatrice, que les plus coquettes connaissent depuis longtemps pour son sens de l’harmonie, marie merveilleusement bien les pierres et les perles. Misez sur les duos colorés de l’été comme turquoise et vert d’eau ou, également, turquoise et orange. Laventurine, onyx, quatre rose, lapis lazuli, labradorite… parent les cous et poignets. Et le bon plan révélé par Gomet’ : 50% de réduction sur toutes les créations de Yulia jusqu’au mois de juillet. On y court !

>> Boutique Yulia – 20 rue Armeny – Marseille 6e

>> De 14h à 19h