[Rooftop] Quand la gym suédoise prend de la hauteur à Marseille

C’était la grande ouverture des soirées rooftop aux Terrasses du Port. Si musique et danse font souvent bouger les Marseillais au sommet à l’occasion de soirée clubbing, le lieu a été investi, mardi 25 avril, par une tout autre activité, la gym suédoise. Ce sport, venu de Suède, comme son nom l’indique et élaboré par des kinésithérapeutes et des médecins fait de plus en plus d’adeptes en France et dans la Cité phocéenne. 30 000 au niveau national dont un millier à Marseille trouvent dans cette activité une façon simple et ludique d’allier sport et convivialité. « En Suède, c’est même reconnu d’utilité public car 90% des Suédois pratiquent cette discipline, explique Marie Puget, manager de « Gym suédoise Marseille Provence ». C’est une heure de gym conviviale où l’on va alterner du cardio et du renforcement musculaire, tout ça avec une courbe d’intensité et avec un échauffement au début et des étirements à la fin. »

Prado, parc Borély, Corbusier… Durant tout l’été, la gym suédoise s’exportera de lieu en lieu. Pour les curieux ou les passionnés, ça se passe tous les dimanches matins, toute l’année, au parc de la Bagatelle, à 10 heures. C’est totalement gratuit alors aucun raison de s’en priver. Inscrite dans les actions de Marseille Capitale européenne du sport, « Gym suédoise Marseille Provence » est partenaire de « La Marseillaise des femmes », le dimanche 4 juin. Chaussez les baskets, l’été s’annonce résolument sportif !