[Distribution] Le groupe McArthurGlen en phase de recrutement accéléré à Miramas

Le compte à rebours a commencé. Et le rétroplanning est serré jusqu’au jeudi 13 avril 2017, jour d’ouverture au public du village de marques du groupe britannique McArthurGlen, à Miramas. L’implantation du groupe McArthurGlen dans la région génère dès l’ouverture 600 postes en équivalent temps plein dans les secteurs de la vente, des services, et de la restauration principalement. Pour recruter McArthurGlen Provence collabore étroitement avec la Ville de Miramas, la métropole et le CT Istres Ouest Provence, et Pôle emploi (La mission locale, le PLIE, Cap Emploi) « pour garantir une offre de formation de qualité et des opportunités de recrutement aux habitants de la région » souligne un communiqué de la société.

Une démarche préalable de formation

« Pôle Emploi et les acteurs locaux ont effectué un travail de fond depuis un an et ont identifié plus de 1000 places dans différentes formations permettant de répondre aux besoins des enseignes du centre. 800 demandeurs d’emploi bénéficient d’ores et déjà de formations et de stages » se félicite McArthurGlen. Il reste désormais à concrétiser. Le groupe organise avec Pôle emploi et en partenariat avec la mairie de Miramas un « Job dating » les 30 et 31 janvier prochains à Miramas pour recruter les 600 profils qui travailleront dans les 120 boutiques du village de marques. Ces profils recherchés sont des responsables de boutique, conseillers de vente, gestionnaires de stock. Les boutiques participantes recevront les candidats présélectionnés par Pôle Emploi à l’occasion d’un bref entretien.