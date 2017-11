Grand prix régional du data journalisme : étudiants, participez à Hack the news !

Le grand prix régional du data journalisme organisé par Gomet’, « le média métropolitain qui crée des liens » et 2h60, « fabricant d’innovations », avec le soutien de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur, invite, jusqu’à la fin de l’année, les étudiants de toutes les écoles et formations en journalisme du territoire de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, et plus largement tous les jeunes inscrits dans des formations et établissements de Paca, à produire des reportages de data journalisme.

L’objectif est de stimuler les nouvelles pratiques en matière de production et de collecte de l’information et d’encourager à la libération des données (open data). Le mouvement open data permet en effet à la fois d’optimiser l’information disponible, grâce à un partage avec le plus grand nombre des données régionales. Il facilite les économies d’échelle et peut permettre de produire de nouveaux contenus ou applications, et ainsi de toucher et d’informer de nouveaux publics. Cette invitation s’inscrit naturellement dans la volonté de notre région d’incarner la Smart Région de demain.

Les meilleures contributions des étudiants de chaque formation seront réunies et évaluées lors d’une finale du data journalisme régional en 2018. Des étudiants développeurs ainsi que des graphistes-designers apporteront leur savoir-faire sur les productions des finalistes. Un jury final attribuera les prix régionaux du data journalisme selon des critères d’originalité, de qualité journalistique, visuelles et/ou d’usages. A gagner notamment pour les trois premiers, un mini Ipad chacun. Go !