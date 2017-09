La soirée promettait d’être réussie et ce fut le cas. 1700 personnes ont assisté au Grand Opening French Tech Weeks organisé, cette année, au Hangar J1, à Marseille. Le coup d’envoi de six semaines d’événements dédiés au numérique. Retour…

C’est toute l’économie locale qui s’est donnée rendez-vous à l’occasion du Grand Opening French Tech Weeks 2017. Grandes patronnes et patrons du territoire, élus, jeunes chefs d’entreprises… 1700 personnes ont participé à cet événement, organisé cette année, au hangar J1 à Marseille. Après Aix-en-Provence deux années consécutives, la manifestation a pris ses quartiers au coeur de ce site qui offre une vue imprenable face à la mer et « voué à devenir le phare de la Métropole, un facteur d’attractivité, exprime Stéphane Soto, directeur général de Médinsoft, en charge de la gouvernance du label Aix-Marseille French-Tech. Et on appelle de nos vœux à un reformatage de ce lieu ». Pour l’heure, c’est sur tapis rouge que les convives ont pu faire fructifier leurs contacts, découvrir des start-up innovantes, « mais c’est avant tout le seul moment de l’année où toute l’économie de la Métropole Aix-Marseille Provence peut se retrouver dans les meilleures conditions pour ce moment de partager », assure Stéphane Soto, enthousiaste.

Aix-Marseille French Tech: 13% de croissance par an

La French Tech et au-delà, le milieu du digital, représente sur le territoire près de 49 000 salariés, 7200 entreprises, 200 tech-champions et 8 milliards de chiffres d’affaire. « C’est une formidable machine qui connaît 13 % de croissance par an, reprend le directeur de French Tech Aix-Marseille. Nous ne sommes qu’au début de l’évolution de business mais on peut espérer de très grandes choses, puisque ce territoire est armé pour relever les grands défis de demain. »

Un écosystème qui tourne depuis quatre ans, avec en son centre névralgique « l’entreprise et l’entrepreneur », estime Daniel Sperling, adjoint au maire de Marseille, en charge de l’innovation. Des années au fil desquelles le succès de French Tech a poussé les collectivités à se poser la question suivante : « comment installer un objet monde, à savoir un totem numérique ?, interroge l’adjoint au maire. Nous sommes en train de travailler en co-construction notamment dans le cadre du smart-port pour voir de quelle façon nous allons mettre en place à Marseille, dans les prochaines années, ce totem qui va s’appeler la station M »… comme Marseille.