Gomet’ vous souhaite de joyeuses fêtes !

L’année 2017 aura été particulièrement riche en actualités. Gomet’, le site internet lancé en 2014 sur le territoire d’Aix Marseille Provence, aura tenté de couvrir au mieux, les grands événements de l’année avec leurs impacts locaux. Poursuite de la construction métropolitaine, échéances électorales, actualités des transitions numériques et énergétiques, développement à l’international, la métropole du Sud continue de se transformer en interne et à l’extérieur. Les résistances et les archaïsmes sont toujours nombreux mais nous continuons à croire qu’un mouvement de fond est à l’œuvre et qu’il permettra au grand Marseille de rattraper son retard sur les autres grandes capitales européennes.

La rédaction se renforce

La rédaction de Gomet’, qui vient de se renforcer récemment avec l’arrivée de deux professionnels chevronnés et fins connaisseurs du numérique et de la métropole, Ludovic Nachury et Alice Sorel, va continuer en 2018 à décrypter la transformation en cours. Avec toujours la même envie de demander le meilleur pour les Provençaux, en allant parfois ailleurs, trouver les modèles efficaces et transposables ici. Pour un territoire ouvert, inclusif et ambitieux dans une capitale euro-méditerranéenne assumée. Go Met’ !