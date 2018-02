[Gomet' Santé] Wyca Medical (Toulouse) déploie deux robots à la clinique Bizet à Paris

La start-up toulousaine, qui vient de boucler une levée de fonds de 350 000 euros, a développé Keylo, un robot de service et d’accueil à navigation autonome. Cette semaine, deux de ces robots pourront accueillir, guider et servir les patients de la clinique Bizet à Paris dans deux zones : l’accueil et le centre de consultation qui vient d’ouvrir. « Le secteur de la santé est un secteur critique pour la robotique car très normé, explique le fondateur Matthieu Besozzi. Grâce à cette première application dans un contexte médical, nous allons pouvoir travailler sur l’acceptabilité du personnel. Celui-ci est submergé de demandes par des patients perdus dans les couloirs. Le but du robot est de les décharger de cette tâche. »

Il s’agit aussi pour Wyca d’établir des cas d’usage spécifiques qui vont dans le sens de leurs besoins. « Deux grandes tendances se profilent : le téléconsultation et l’ambulatoire. Nous travaillons avec le groupe Hexagone Santé à paris et le groupe Capiot à Toulouse, qui exploite plus de 200 cliniques en Europe pour affiner les services que pourraient prodiguer les robots afin de rendre ces deux activités plus fluides. »

La spécificité de ce robot d’accueil et de service est sa navigation autonome. Keylo est en effet capable de se déplacer seul, même dans des environnements contraignants, comme les lieux de passage intense. Il est doté de lasers, de capteurs et de caméras 3D. Wyca vend le robot depuis mai 2017. Il coûte entre 900 et 2000 euros par mois. La société a l’objectif de faire 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2018.