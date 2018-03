[Gomet' Santé] Seqone (Montpellier) prépare une levée de fonds de 3 millions dʼeuros

Créée il y a moins dʼun an, la startup incubée au Business innovation center de Montpellier, Seqone, se lance déjà en quête de partenaires financiers pour développer sa solution dʼinterprétation du génome humain. Lʼentreprise compte boucler dʼici la fin de lʼannée un premier tour de table de 3 millions dʼeuros qui doit lui permettre de valider son modèle commercial en France et dans un autre pays. Lʼambition de Seqone lui fait déjà anticiper le coup dʼaprès avec un deuxième tour de table plus important prévu dans quelques années afin de sʼattaquer au marché mondial. « Nous avons déjà commencé à nouer des relations commerciales en Europe et en Amérique du Nord, notamment au Canada », précise Jean-Marc Holder, le vice-président commercial de la société. Pour démarrer sa chasse aux financeurs, Seqone a participé en novembre dernier à la 3ème édition de « Invest in biomed » organisé par le pôle de compétitivité Eurobiomed, la Satt Sud-Est et la Satt Axlr.

Un logiciel pour calculer rapidement les 200 Go du génome

Les séquenceurs haut débit, apparus en 2007, ont permis dʼobtenir très rapidement une énorme masse dʼinformations sur le génome humain à des coûts abordables. Ces avancées scientifiques font de la médecine génomique un réel avantage dans le traitement de nombreuses maladies. Cependant le coût d’interprétation des données est aujourd’hui plus élevé que le séquençage lui-même freinant la démocratisation de cette approche. Seqone propose une plateforme numérique qui fluidifie tout le processus dʼanalyses de ces données pour les professionnels de la médecine comme les biologistes. « Nous avons développé des algorithmes très performants pour pouvoir accélérer les calculs. Un génome humain représente environ 200 Go de données, cʼest énorme », explique Jean-Marc Holder. La société travaille sur les maladies rares, les cancers et la stratification des cohortes de patients dans le cadre de certaines études. Actuellement, près dʼune dizaine dʼétablissements hospitaliers ont déjà testé sa solution.

SeqOne a été fondée par Nicolas Philippe, un doctorant en bioinformatique et Guillaume Buwalda, un expert en systèmes informatiques à haut débit. Le projet a démarré en août 2014 au sein de lʼuniversité de Montpellier avant dʼêtre repéré par la Satt Axlr qui lui a apporté un soutien de plus de 400 000 euros via son programme de maturation. Composée de 9 salariés, les équipes ont également reporté le concours national I-Lab en juillet dernier.