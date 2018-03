[Gomet' Santé] Sanofi investit 10 millions d’euros à Sisteron

Sanofi a choisi Sisteron pour produire sa future molécule star : la sotaglifozine. Ce nouveau médicament sert à traiter les diabètes de type 1 et 2. Une autorisation de mise sur le marché a été déposée en mars et Sanofi espère une réponse favorable dans un an. Pour être prêt à lancer la production de masse rapidement, l’entreprise a déjà programmé de lourds investissements sur son site provençal.

Un investissement de 40 millions d’euros en deux ans

L’an dernier, Sanofi a consacré 30 millions d’euros pour remplacer l’incinérateur de l’usine qui avait brulé en 2013 et la mise en place d’un nouveau groupe froid. En 2018, il va lancer le chantier de trois nouveaux ateliers de fabrication pour un montant supplémentaire de 10 millions d’euros. Outre le matériel, le groupe va devoir également investir dans l’humain. Il a déjà recruté 23 personnes en 2017 et va lancer une nouvelle vague de trente embauches dans les mois à venir. A ce jour, l’usine emploie 650 salariés.

Le site de production de Sisteron, qui a fêté son centenaire l’an dernier, est spécialisé dans la fabrication de principes actifs à usage pharmaceutiques. Actuellement, il produit toujours le Plavix, un médicament en prévention des crises cardiaques et des maladies circulatoires mais les volumes semblent baisser d’année en année. Il compte donc sur la sotaglifozine pour relancer les machines et faire perdurer son usine de Sisteron. L’usine produit aussi Avanafil et des principes actifs pour les animaux domestiques.