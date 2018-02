[Gomet’ Santé] Près de 9 millions d’euros levés par les premières start-up de l’accélérateur Go4BioBusiness 

Le pôle de compétitivité Eurobiomed et Grand Luminy Technopole ont lancé le 15 février avec le soutien de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Montpellier Méditerranée Métropole et de la Direccte, la 2e édition de Go4BioBusiness, l’accélérateur d’entreprises dédié aux entreprises de biotech et med tech. Cette 2e édition est marquée par l’arrivée d’un pool de partenaires bancaires (Cepac, le Crédit Agricole Capital&Innovation – voir la vidéo ci-dessous – et la SMC) qui rejoint l’accélérateur pour contribuer à sa réussite et à son financement en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« L’édition 2018 monte en puissance avec un programme s’adressant aux start-ups du grand sud de Nice à Montpellier » soulignent Eurobiomed et Grand Luminy. L’appel à candidature pour rejoindre Go4BioBusiness est ouvert jusqu’au 15 mars 2018. La première édition, pilote du programme, a permis d’accompagner trois entreprises dont PhysioAssist (Aix-en-Provence) et Balmes Transplantation (Marseille Luminy) en 2016-2017. « Pour chacune de ces sociétés, une feuille de route a été établie, produite par un panel d’experts, spécifiant les moyens à déployer pour une levée de fonds plus rapide et plus importante, pour un amorçage plus efficace ou une accélération commerciale majeure, selon le besoin. »

Les partenaires se félicitent des premiers résultats : « un an après la sortie du programme d’accélération en 2017, les résultats sont déjà au rendez-vous avec 8,6 millions d’euros de fonds levés pour 11 emplois créés et plusieurs contrats commerciaux ou scientifiques signés à l’échelle internationale. »