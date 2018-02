[Gomet’ Santé] La Mutualité Française lance son Prix Innovation Mutuelle

À l’occasion de son 42e congrès, qui se tiendra du 13 au 15 juin 2018 à Montpellier en présence de 2000 congressistes, la Mutualité Française lance un Prix afin d’encourager et de valoriser des projets innovants en matière de santé ou pour leur impact social et sociétal. Organisé en partenariat avec la Fondation de l’Avenir, créée en 1987 par la Mutualité et reconnue d’utilité publique, qui encourage et soutient la recherche médicale appliquée, et le Liberté Living Lab, qui encourage le développement de start-up et de projets en faveur d’enjeux de société, il récompensera trois lauréats d’une dotation financière et leur offrira l’opportunité de se faire connaître auprès du monde mutualiste, de professionnels et décideurs de la santé.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 mars. Les lauréats seront sélectionnés par un jury composé de représentants du monde mutualiste, de la Fondation de l’Avenir et d’experts extérieurs. Les prix seront décernés dans les trois catégories suivantes :

- Initiative innovante en matière de santé (prix en lien avec la Fondation de l’Avenir)

- Initiative dans le champ de l’innovation sociale et sociétale

- « Coup de cœur du congrès », catégorie transverse regroupant les deux premières.

« L’innovation est dans l’ADN des mutuelles, explique Thierry Beaudet, président de la Mutualité Française. Cette première édition du Prix Innovation Mutuelle s’inscrit bien dans notre volonté, constante depuis toujours, d’encourager les innovations dans le domaine de la santé ou dans le domaine social ».