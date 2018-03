[Gomet' Santé] Les temps forts de la santé dans le Sud du 20 mars au 03 avril

Jeudi 22 mars 2018 à 17h/ ID Solutions à Grabels (34)

Réunion du club industriel diagnostic d’Eurobiomed

Le pôle de compétitivité Eurobiomed poursuit ses actions pour la filière diagnostic et donne rendez-vous à ses adhérents pour échanger sur les actions phares d’Eurobiomed Diagnostic. Le club industriel Euromediag est un espace d’innovation et d’échanges entre industriels, chercheurs, porteurs de projets, acteurs du développement économique, pour le développement de la filière diagnostic. Cet événement est réservé aux adhérents et partenaires.

Jeudi 22 mars à 17h / LAAS-CNRS (7 avenue du Colonel Roche) – Toulouse

Les derniers règlements des dispositifs médicaux concernant les systèmes électroniques

Captronic en partenariat avec le pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, le cluster BiomedAlliance, le Laboratoire central des industries électriques, le Laboratoire national de métrologie et d’essais et la société Isit, propose un séminaire sur l’évolution de la directive médicale, l’ISO13485, les normes pour les logiciels 62304 et 82304, les changements de la directive Radio (RED) et les nouvelles normes de CEM, pour les dispositifs médicaux. Les dispositifs médicaux intègrent de plus en plus de technologie électronique avec du logiciel embarqué. Afin de réduire les risques de dysfonctionnement, les développements requièrent donc de nombreuses spécificités tant en termes de gestion de la qualité que de respects des exigences normatives et référentiels légaux du domaine. Cette journée a pour objectif de présenter l’ensemble des derniers règlements en vigueur que doivent respecter, tout au long de leur cycle de vie, les dispositifs médicaux : du développement, à la fabrication et pendant leur utilisation.

Jeudi 22 mars 2018 à 19h/ New Hôtel of Marseille

Une soirée de rencontres autour de la recherche en rhumatologie

Le professeur Jean Roudier, chef de service de rhumatologie à l’hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, organise une soirée d’échanges à l’attention des rhumatologues, orthopédistes, rééducateurs et médecins généralistes. Au programme des discussions : ostéoporose, rhumatisme psoriasique, polyarthrite rhumatoïde, et une intervention sur le thème « peinture et rhumatologie ». Trois praticiens de l’hôpital Sainte-Marguerite interviendront sur ce sujet ainsi que le docteur Emmanuelle Vignot du CHU de Lyon.

Jeudi 22 mars 2018 à 19h45 / Clinique des Trois Cyprès- La Penne-sur-Huveaune (13)

Marcel Rufo tient une conférence sur l’adolescence et la parentalité

Dans le cadre de la 29ème édition des semaines d’information sur la santé Mentale (SISM), sur le thème de la parentalité et de l’enfance, qui s’achèvera le 25 mars, la clinique des trois cyprès à La Penne sur Huveaune (13), établissement spécialisé dans la prise en charge psychiatrique du jeune adulte et de l’adolescent (troubles de l’humeur, troubles psychotiques, troubles de la personnalité etc.) organise le jeudi 22 mars 2018 à 19h45 une conférence ouverte au grand public sur le thème : « Adolescence et parentalité ». Elle sera animée par le Professeur Marcel Rufo, pédopsychiatre au sein de l’établissement.

Lundi 26 mars 2018 à 9h / 27 Delvalle – Nice

Santé connectée : quels financements européens pour les petites entreprises ?

Organisée conjointement par la ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur et le Centre d’innovation et d’usages en santé, une journée d’information sur les financements européens propres à la santé connectée se tiendra le lundi 26 mars au 27 Delvalle. Cet événement vise à présenter l’ensemble des programmes et instruments financiers européens spécifiques aux PME et startups qui existent sur la thématique de la santé connectée, tout en offrant une approche pragmatique basée sur des appels à projets ouverts via un accompagnement individualisé et exercices pratiques en groupes de travail. Des entreprises ayant réussi à obtenir des financements européens seront accompagnées d’évaluateurs de projets, dans le but de partager leur expérience et leur conseil dans le montage de projet européen de qualité. Une session de pitch sera également proposée afin de permettre à des entreprises ou porteurs de projets de présenter leurs idées. Un suivi post-événement sera par ailleurs assuré afin de pouvoir encourager les futurs porteurs de projets dans leurs démarches futures.

Jeudi 29 mars 2018 à 8h15 / Hôtel Palladia – Toulouse

Une journée sur les dangers des infections lors des soins

Une journée dédiée aux infections associées aux soins est organisée le jeudi 29 mars à l’hôtel Palladia de Toulouse par maître Aimée Cara, avocate au barreau de Toulouse. L’originalité de cette journée est de croiser le regard d’experts médicaux et juridiques autour de cette notion. Cette journée s’adresse aux médecins, pharmaciens, sages-femmes, médecins experts, avocats, juristes, experts en hygiène. Parmi les intervenants, des praticiens hospitaliers, des experts auprès des cours de justice et le président de la commission de conciliation et indemnisation des incidents médicaux de Midi-Pyrénées, Thierry Lipmann.

Jeudi 29- Vendredi 30 mars 2018 / Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence

Les 10ème tables rondes de l’Arbois se penchent sur la santé

Pour sa 10ème édition, les rencontres scientifiques organisées par Aix-Marseille Université et la Métropole Aix-Marseille, les tables rondes de l’Arbois ont choisi de s’intéresser à la place de la santé dans notre société moderne. La santé doit être relue aujourd’hui à la lumière des progrès scientifiques et technologiques des trois dernières décennies, qui eux-mêmes ont induit une profonde mutation de nos sociétés. Après l’allocution d’ouverture par Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et Frédéric Collart, Conseiller de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à l’enseignement supérieur, la recherche et la santé, Bernard Kouchner ouvrira les conférences, Pierre Corvol et Patrice Debré participeront aux tablesrondes. Yves Coppens, Marc Rodwin, Jean-Paul Moatti, Dominique Maraninchi, Jeanne Brugère-Picoux, Michel Goldman, Robert Barouki, Alain Fischer, Olivier Lyon-Caen, Didier Houssin, Anne Carol, Jean-Gabriel Ganascia, Jean-François Delfraissy et Philipe Sansonetti sont attendus sur l’estrade de l’amphithéâtre Portalis pour des conférences passionnantes.

Jeudi 29 et vendredi 30 mars 2018/ Corum – Montpellier

6ème congrès Adelf-Emois à Montpellier

Le congrès national sur l’information en santé et son utilisation est organisé en 2018 à Montpellier par le docteur Grégoire Mercier et le docteur Fabienne Séguret du Département d’Information Médicale. Organisé par l’Adelf (Association des épidémiologistes de langue française) et Émois (Évaluation, Management, Organisation, Information, Santé), il rassemble les différents acteurs et utilisateurs de l’information en santé et de l’épidémiologie : médecins des départements d’information médicale, techniciens de l’information médicale, médecins hospitaliers et libéraux, soignants, directeurs d’établissements de soins, responsables des tutelles, assurance maladie. Les thèmes traités, tous en lien avec l’information en santé, sont très riches : parcours du patients, big data, épidémiologie…