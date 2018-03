[Gomet' Santé] Les biotech californiennes et japonaises à la découverte de la région

Le pôle de compétitivité Eurobiomed a invité les 15 et 16 mars dernier une importante délégation de 18 entreprises japonaises et californiennes à découvrir l’écosystème de la santé de la région. Parmi la liste des invitées, de très grosses compagnies pharmaceutiques comme Astellas, Mitsubishi, EA Pharma, Japan Tobacco… « L’idée est de nouer des liens plus étroits avec nos adhérents pour donner naissance à des partenariats technologiques et bien sûr de donner envie à ces entreprises de venir investir dans la région », explique Emilie Royere, la directrice d’Eurobiomed. La stratégie s’est déjà avérée payante avec l’installation d’Abreos, une société basée à San Diego, qui a choisi de créer une filiale à Marseille à la suite d’une précédente visite. Les liens avec la Californie ne sont pas nouveaux car Eurobiomed a noué un partenariat avec le cluster Biocom en 2014. Grâce à ce rapprochement, l’aixois Neuroservice a pu l’an dernier concrétiser l’ouverture d’un filiale à San Diego. Le pôle de compétitivité a réitéré l’expérience avec le cluster japonais J-Link en 2017. Première concrétisation probable de ce partenariat, l’accélérateur nippon Indee, l’un des membres de la délégation, est intéressé par une éventuelle installation à Nice. Le pôle de compétitivité a donc décidé de mettre en avant les fleurons de la recherche clinique locale pour séduire américains et japonais.

Visite de l’IPMC et de Marseille Immunopole

Le jeudi matin, la délégation a eu droit à une présentation de la fiscalité française et de ses dernières modifications facilitant l’investissement étranger sur le territoire. Dans la foulée, elles ont visité le centre de recherche plurithématique en biologie de l’institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire (IPMC) qui associe le CNRS et l’université de Nice. Le lendemain, direction Marseille avec une matinée consacrée à des rencontres B to B entre les groupes nippons et californiens et les entreprises locales. L’occasion pour certains de discuter d’éventuels partenariats. Kedge Business School, par exemple, s’est rapproché du cluster californien Biocom pour créer une formation sur le management de la santé à San Diego. Après le déjeuner, la délégation s’est rendue sur le site de Marseille Immunopole pour découvrir le centre d’immunologie de Marseille Luminy (CIML) et la plateforme Mi-Mabs.

Marseille, place forte de la recherche contre le cancer

« Marseille est devenue une des places fortes mondiales de la recherche sur le cancer », affirme Jiro Takaoka, senior manager chez Japan Tobacco. La compagnie nippone serait intéressée par un partenariat sur les travaux des entreprises locales en immuno-oncologie. Toray, un des plus gros industriels japonais de la chimie, se penche davantage sur les maladies neurologiques et cherchent en Provence d’éventuelles collaborations de recherche sur la maladie de parkinson. Neurologie, oncologie, maladies rares… tels sont les thèmes qui semblent retenir le plus l’attention des sociétés américaines et japonaises venus sonder la qualité de l’écosystème de la région. Reste à attendre pour récolter les fruits de cette manifestation organisée en partenariat avec la Région Paca. Eurobiomed prépare déjà ses prochaines grandes échéances internationales que sont la Bio international convention de Boston en juin 2018, la Bio Japan 2018 en octobre. En novembre prochain, une nouvelle délégation régionale se rendra à San Diego en partenariat avec le pôle Mer et peut-être Capénergies.