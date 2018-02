[Gomet' Santé] L’éditeur de logiciels Enovacom (Marseille) cédé à Orange Business Services

ACG Management spécialiste de la gestion d’actifs basé à Marseille et le fonds dédié à l’e-santé et Extens « s’apprêtent à achever leur aventure aux côtés d’Enovacom, qu’ils accompagnaient respectivement depuis 2010 et 2014 » annonce la lettre spécialisée Capital Finance. Selon cette source « les deux investisseurs se sont entendus avec Orange Business Services dans l’optique de lui revendre.»

Enovacom est un éditeur de logiciels destinés au monde de la santé, créé en 2002 et basé à Marseille avenue du Prado (effectif : 140 personnes. Chiffre d’affaires : 9,3 millions d’euros en 2016). « Cette opération se traduira aussi par la sortie capitalistique des dirigeants-fondateurs, Renaud Luparia et Laurent Frigara, qui resteront toutefois impliqués opérationnellement dans Enovacom » précise un communiqué d’Orange Business Services.

Enovacom a conçu une suite logicielle permettant d’assurer l’échange, le partage et la sécurité des données entre tous les acteurs du système de santé. Ses solutions sont présentes dans plus de 1 500 établissements de santé en France et à l’étranger et permettent notamment de gérer et sécuriser les échanges électroniques des hôpitaux avec leurs nombreux partenaires. L’opération financière dont le montant n’est communiqué mobilise plusieurs prestataires dont le cabinet d’affaires Nova Partners, basé également à Marseille.

Les enjeux de la communication inter-hôpitaux

« Intégrer les compétences d’un éditeur de santé comme Enovacom nous permet de monter dans la chaine de valeur pour proposer des solutions e-santé encore plus complètes à nos clients et plus particulièrement aux hôpitaux. En réalisant l’acquisition d’un acteur aussi innovant et performant, nous renforçons notre stratégie de croissance sur le marché de la santé, et ce notamment dans le cadre de la réforme des Groupements Hospitaliers de Territoire qui fait de la communication inter-hôpitaux et de l’interopérabilité des équipements un enjeu majeur, » déclare Thierry Bonhomme, directeur général adjoint du Groupe Orange en charge d’Orange Business Services. C’est la filiale santé Orange Healthcare qui intègre Enovacom. « A travers ce rapprochement, les clients d’Enovacom bénéficieront de l’étendue des compétences et des capacités d’innovation du Groupe Orange dans les domaines du cloud, des infrastructures de communication, de la sécurité, des objets connectés et de l’expérience client. Nous réjouissons que grâce à cette opération, Enovacom grandisse dans le respect et l’intérêt de ses 140 collaborateurs, » commentent Laurent Frigara et Renaud Luparia, cités dans le communiqué d’Orange.