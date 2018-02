[Gomet' Santé] Ino-Sens (Grasse) lance Be-Breathe, le premier fauteuil de respiration

La start-up basée à Grasse vient de démarrer la commercialisation de Be-Breathe, le premier fauteuil de respiration. « Il s’agit de recréer la respiration lente et profonde, de l’abdomen jusqu’à la clavicule, par un mouvement mécanique ainsi qu’un guidage sonore et vocal », explique Christian Muller, le président de l’entreprise. Avec ce premier produit coutant quelques centaines d’euros par mois, Ino-Sens cible les particuliers, mais aussi les spas, les entreprises, les hôtels de luxe, les maisons de retraite, les établissements de santé et les centres sportifs.

« Les avantages sont multiples. Les toxines du corps sont éliminées par la respiration. Après huit minutes d’utilisation, le bien-être physique est fortement ressenti par les utilisateurs, mais aussi une sérénité mentale. Oxygénation, détente, abaissement du rythme cardiaque, régulation de la tension artérielle. L’intérêt de Be-Breathe est également pédagogique et vise à apprendre aux utilisateurs à mieux respirer », poursuit le dirigeant.

La start-up a dans les tuyaux un autre produit, de plus grande envergure : Be-Boost, le « booster de l’être », une machine d’immersion sensorielle encore en test. Ino-Sens mise cette année sur une levée de fonds « de plusieurs millions d’euros », indique le patron de l’entreprise. Créée en septembre 2016, la société a intégré la pépinière d’entreprises Innovagrasse en mai 2017.