[Gomet' Santé] ExactCure (Nice) invente le jumeau numérique pour modéliser la prise de médicaments

Améliorer sa santé grâce à un avatar médical virtuel, c’est la proposition de la start-up niçoise ExactCure. Dans une application web ou mobile, l’utilisateur crée une réplique numérique de lui-même, en entrant ses caractéristiques physiologiques. Il a la possibilité de simuler un traitement et de suivre l’action du médicament sur son corps en temps réel. Une bio-modélisation personnalisée qui permettrait d’éviter les sur-dosages, les sous-dosages, les interactions médicamenteuses et certains effets indésirables, à destination des patients mais aussi des médecins et des pharmaciens.

« Par exemple une personne atteinte d’une pathologie handicapante telle que l’arthrose ou la polyarthrite et qui prend un anti-douleur va savoir à quel moment l’effet antalgique va commencer, quand il va être optimal et à partir de quand la douleur va commencer à réapparaitre. Il peut ainsi prévoir des activités ou des déplacements dans de meilleures conditions », illustre Fabien Astic, co-fondateur d’ExactCure. La solution est encore en prototypage, en attendant d’être certifiée dispositif médical. La start-up compte lever 1,5 million d’euros cette année et 3,5 millions d’euros en 2019.

Créée au début du mois de janvier, l’entreprise affiche déjà de très grosses ambitions. Elle a fait partie de la délégation régionale présente au CES de Las Vegas le mois dernier. Maintenant, Exactcure va devoir renforcer ses équipes pour poursuivre le développement de sa solution. Une dizaine de personnes devrait être recrutée dans l’année.