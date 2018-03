[Gomet' Santé] Acobiom (Montpellier) veut lever de 2 millions d’euros pour son test du traitement du cancer du pancréas

En 2017, 14 000 nouveaux cas de cancer du pancréas ont été diagnostiqués. C’est le sixième cancer le plus fréquent en France et la quatrième cause de mortalité par cancer en France et en Europe. A partir d’une analyse rétrospective sur des prélèvements de sang de patients atteints de cancer du pancréas, Acobiom a développé le Gemcitest qui permet d’évaluer la réponse des malades à la gemcitabine, un antimétabloite qui empêche la croissance des cellules cancéreuses. Pour financer la mise sur le marché de son diagnostic, l’entreprise montpelliéraine cherche à lever entre 1,5 et 2 millions d’euros auprès de capitaux risqueurs. Le centre de lutte contre le cancer (CGFL) de Dijon lance cette année une étude clinique pour évaluer la valeur pronostique du GemciTest sur la survie globale et la réponse aux principaux traitements proposés. Acobiom attend parallèlement l’autorisation de la food & drug administration (FDA) pour lancer son produit sur le marché américain.

1,5 million d’euros levés depuis sa création

Acobiom a été fondé en 1999 sous le nom de Skuldtech par Didier Ritter et le Dr David Piquemal. L’entreprise a changé de nom en 2014 et s’est spécialisée dans la découverte de biomarqueurs et le développement de diagnostiques à partir d’analyses du génome. Depuis ses débuts, Acobiom a levé 1,5 million d’euros auprès d’investisseurs et reçu 1,3 million d’euros de financements de Bpifrance sur deux projets développés en partenariat avec la société AB Science dans le cancer du pancréas et la maladie d’Alzheimer.

En février 2017, elle a obtenu un nouveau financement de 1,1 millions d’euros de Bpifrance, dans le cadre du projet Oncosnipe pour l’identification de nouveaux marqueurs de résistance dans les cancers du sein, du poumon et du pancréas. Ce programme associe Oncodesign, Expert System, Sword, et trois institutions académiques : les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et les centres de lutte contre le cancer de Dijon (Centre George François Leclerc) et de Marseille (Institut Paoli Calmettes). Les premiers résultats sont attendus pour 2022.